Проблем і так багато, – Кремль не хоче публікації стенограм розмов Трампа і Путіна

У відносинах США та Росії багато серйозних проблем. Тому, Кремль сподівається, що світ не побачить стенограми телефонних розмов Дональда Трапма і Володимира Путіна.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що зазвичай матеріали подібних бесід на рівні глав держав носять гриф "таємно" або "цілком таємно" і не публікуються, передає ТАСС.

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Тому він назвав "досить незвичною практикою" публікацію стенограми телефонної розмови Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Проте, Росія не хоче втручатися у цю ситуацію, адже "це внутрішня справа США" і "у випадку з Україною це було зроблено за взаємним погодженням".

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Відповідаючи на питання, чи готовий Кремль дозволити публікацію стенограми розмов Трампа і Путіна, якщо це знадобиться американським партнерам, Пєсков зазначив, що потрібно розглядати кожен конкретний випадок.

Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де і без того повно проблем вельми серйозних, до подібних ситуацій ми не дійдемо,

– наголосив Пєсков.

Також речник Путіна додав, що до Росії не надходили пропозиції щодо ймовірного оприлюднення розмов лідерів Кремля і Білого дому.

Що відомо про скандальну розмову Зеленського і Трампа?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що президент США таки говорив українському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.