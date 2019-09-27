Проблем и так много, – Кремль не хочет публикации стенограмм разговоров Трампа и Путина

В отношениях США и России много серьезных проблем. Поэтому, Кремль надеется, что мир не увидит стенограммы телефонных разговоров Дональда Трапма и Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что обычно материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф "секретно" или "совершенно секретно" и не публикуются, передает ТАСС.

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Поэтому он назвал "достаточно необычной практикой" публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, Россия не хочет вмешиваться в эту ситуацию, поскольку "это внутреннее дело США" и "в случае с Украиной это было сделано по взаимному согласованию".

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Отвечая на вопрос, готов ли Кремль позволить публикацию стенограммы разговоров Трампа и Путина, если это понадобится американским партнерам, Песков отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай.

Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полно проблем весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем,

– подчеркнул Песков.

Также спикер Путина добавил, что России не поступали предложения относительно вероятного обнародования разговоров лидеров Кремля и Белого дома.

Что известно о скандальном разговоре Зеленского и Трампа? В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.



25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она свидетельствует, что президент США таки говорил украинскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.