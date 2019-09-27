14:39
27 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:43, 26 сентября
      Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова
      Вєсті.UA
      19:05, 26 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Проблем и так много, – Кремль не хочет публикации стенограмм разговоров Трампа и Путина

      52 Читати новину українською
      Кремль прокомментировал вероятность публикации стенограмм разговоров Трампа и Путина
      Кремль прокомментировал вероятность публикации стенограмм разговоров Трампа и Путина / Getty images

      В отношениях США и России много серьезных проблем. Поэтому, Кремль надеется, что мир не увидит стенограммы телефонных разговоров Дональда Трапма и Владимира Путина.

      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что обычно материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф "секретно" или "совершенно секретно" и не публикуются, передает ТАСС.

      Стоит знать: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Поэтому он назвал "достаточно необычной практикой" публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, Россия не хочет вмешиваться в эту ситуацию, поскольку "это внутреннее дело США" и "в случае с Украиной это было сделано по взаимному согласованию".

      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском – перевод 24 канала.

      Отвечая на вопрос, готов ли Кремль позволить публикацию стенограммы разговоров Трампа и Путина, если это понадобится американским партнерам, Песков отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай.

      Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полно проблем весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем,
      – подчеркнул Песков.

      Также спикер Путина добавил, что России не поступали предложения относительно вероятного обнародования разговоров лидеров Кремля и Белого дома.

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского и Трампа? В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она свидетельствует, что президент США таки говорил украинскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      blog_ava
      Воздвижение Креста Господнего: поздравления с великим религиозным праздником в прозе и стихах
      сегодня
      3164
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Владимир Зеленский Телефонный разговор Зеленского и Трампа Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО
      сегодня , 13:50 Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО
      Ірина Вихрущ 7441
      Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      сегодня , 12:00 Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      Наталя Ромашова 702
      То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      сегодня , 08:40 То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      Блог Медіа 3363
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      26 сентября , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1670
      Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского
      26 сентября , 21:01 Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского
      Світлана Попова 444
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук