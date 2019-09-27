Россия приложила руку, – инициатор импичмента Трампу о скандальной беседе с Зеленским

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что к скандалу с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского причастна Россия.

Любое вмешательство внешних сил в избирательный процесс в США является недопустимым, это Пелоси отметила в эфире канала MSNBC.

Тем временем в России: Проблем и так много, – Кремль не хочет публикации стенограмм разговоров Трампа и Путина

Кроме того, Пелоси напомнила, что Россия уже вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому (скандалу с разговором Трампа и Зеленского – 24 канал) руку,

– добавила спикер.

В то же время Пелоси не сказала, какую роль Кремль сыграл в этой ситуации.

Почему Трампу хотят объявить импичмент и при чем здесь Владимир Зеленский:

Скандал разгорелся после телефонного разговора, в котором Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.



К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден . Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки. Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.



Инициатором жалобы, из-за которой вспыхнул "телефонный" скандал и началась процедура импичмента, оказался агент ЦРУ. Он работал в Белом доме.

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.