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      Россия приложила руку, – инициатор импичмента Трампу о скандальной беседе с Зеленским

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      Инициатор импичмента Трампу предположила, что к скандалу с Украиной причастна Россия
      Инициатор импичмента Трампу предположила, что к скандалу с Украиной причастна Россия / AP

      Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что к скандалу с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского причастна Россия.

      Любое вмешательство внешних сил в избирательный процесс в США является недопустимым, это Пелоси отметила в эфире канала MSNBC.

      Тем временем в России: Проблем и так много, – Кремль не хочет публикации стенограмм разговоров Трампа и Путина

      Кроме того, Пелоси напомнила, что Россия уже вмешивалась в американские выборы 2016 года.

      Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому (скандалу с разговором Трампа и Зеленского – 24 канал) руку,
      – добавила спикер.

      В то же время Пелоси не сказала, какую роль Кремль сыграл в этой ситуации.

      Почему Трампу хотят объявить импичмент и при чем здесь Владимир Зеленский:

      • Скандал разгорелся после телефонного разговора, в котором Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
         
      • К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.
         
      • Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
         
      • Инициатором жалобы, из-за которой вспыхнул "телефонный" скандал и началась процедура импичмента, оказался агент ЦРУ. Он работал в Белом доме.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Новости России Импичмент Трампа
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