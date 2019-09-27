Россия приложила руку, – инициатор импичмента Трампу о скандальной беседе с Зеленским
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что к скандалу с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского причастна Россия.
Любое вмешательство внешних сил в избирательный процесс в США является недопустимым, это Пелоси отметила в эфире канала MSNBC.
Тем временем в России: Проблем и так много, – Кремль не хочет публикации стенограмм разговоров Трампа и Путина
Кроме того, Пелоси напомнила, что Россия уже вмешивалась в американские выборы 2016 года.
Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому (скандалу с разговором Трампа и Зеленского – 24 канал) руку,
– добавила спикер.
В то же время Пелоси не сказала, какую роль Кремль сыграл в этой ситуации.
Почему Трампу хотят объявить импичмент и при чем здесь Владимир Зеленский:
- Скандал разгорелся после телефонного разговора, в котором Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.
- Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
- Инициатором жалобы, из-за которой вспыхнул "телефонный" скандал и началась процедура импичмента, оказался агент ЦРУ. Он работал в Белом доме.
25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.