Імпічмент у США: в Конгресі офіційно висловили останнє попередження адміністрації Трампа

Держсекретарю США Майклу Помпео від Палати представників надіслали офіційного листа з вимогою. Лист підписали керівники трьох комітетів – закордонних справ, розвідки та нагляду й реформ. А вимагають у Помпео всіх документів щодо звернень Трампа та Джуліані до української влади.

Ці документи треба було надати давно, пишуть американські законодавці.Та далі зволікати не можна, адже вже розпочата процедура імпічменту Дональду Трампу. Тож відмова чи ігнорування вимоги може розцінюватися, як перешкоджання розслідуванню Конгресу.

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У тексті вимоги вказано, що мовиться про розслідування щодо дій Трампа, які піддали загрозі національну безпеку США. А саме через тиск на українського лідера Зеленського, якому нібито обіцяли, що розблокують військову допомогу Україні в обмін на допомогу Трампу щодо президентських виборів у США у 2020 році.

"Ми просили вас подати ці документи до 16 вересня 2019 року. Ви не виконали запит комітетів. 23 вересня комітети надіслали повторне повідомлення, у якому наголосили, що розглянуть примусовий процес, якщо ви опиратиметесь запиту. Ми попросили вас надати ці документи до 26 вересня. Ви знову не виконали цього", – обурені законодавці.

Тепер для Помпео встановили остаточний дедлайн: 4 жовтня.

"Ваша тривала відмова в наданні запитуваних документів не лише заважає нашим комітетам у розслідуванні, а й загалом шкодить Конгресу виконувати свої конституційні обов'язки – захищати національну безпеку та демократію", – наголосили керівники комітетів у листі.

Повний текст офіційної вимоги до Помпео з урядового порталу США:

Головне про скандал навколо Трампа та при чому тут Зеленський

У липні 2019 року під час телефонної розмови із українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

Річ у тім, що до цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці до того.

Стенограма розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.

Її текст засвідчує: Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена. Утім, згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск.

Попри це і саме через цей телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональду Трампу

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