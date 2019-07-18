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      Справа Фірташа: чи впливає олігарх на українську політику

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      Дмитро Фірташ
      Дмитро Фірташ / 24 канал

      Дмитро Фірташ, безумовно, впливає на українську політику. Звичайно, він трошки змінив структуру власності телеканалу "Інтер", але в нього лишається досить потужна бізнес-імперія в Україні з викачування грошей.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Михайло Чаплига.

      За словами експерта, Дмитро Фірташ вкладає гроші, зокрема, і в політичні проекти. Один із них – дуже відомий і займає друге місце в рейтингах.

      На переконання Чаплиги, у нас політика, на жаль, перетворилась на захист олігархічних бізнес-інтересів.

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      Дмитро Фірташ відіграватиме активну роль в політичному житті України задля захисту своїх бізнес-інтересів. Так само як це роблять інші фінансово-промислові групи, що захищають свої інтереси, шляхом створення тих чи інших політичних проектів або маючи квоту в різних політичних проектах,
      – зазначає Михайло Чаплига.

      Хто такий Дмитро Фірташ? Впливовий український бізнесмен і політик. Проти нього відкрито кримінальні провадження за звинуваченням у корупції – у США; через суд його позбавили активів у Таджикистані. Сам олігарх заперечує ці звинувачення як "абсурдні" та "політично мотивовані". З 2014 року мешкає в столиці Австрії  Відні.

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      На переконання Михайла Чаплиги, награбоване в Україні або буде конфісковано в бюджет США, або до держскарбниці Австрії.

      До речі, Австрія офіційно повідомила, що, ухвалюючи рішення про екстрадицію, виходитиме з власних національних інтересів. Ну які можуть бути в Австрії власні національні інтереси стосовно Фірташа, окрім фінансових?
       – додає Чаплига.

      У чому звинувачують Дмитра Фірташа?США звинувачує й хоче судити Фірташа за корупційні злочини. В березні 2014 року олігарха заарештували у Відні. Проте випустили під заставу в 174 мільйони доларів. З того часу він протягом 4,5 років оскаржував екстрадицію до США.
      Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing.
      Також Генеральний прокурор США Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ був задіяний у схемі з перепродажу природного газу між російською та українською компаніями.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Дмитро Фірташ Верховна Рада Публікації Статті Австрія Корупція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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