Австрія дала остаточний дозвіл на екстрадицію Фірташа до США

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки. Там йому загрожує ув'язнення на 50 років.

Яблонер прийняв відповідне рішення після консультацій з Міністерством закордонних справ Австрії, повідомляє DW.

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Наразі питання екстрадиційного арешту Фірташа і подальшого його доправлення до Штатів вирішує Земельний суд Відня.

Фірташ поки залишиться в Австрії. Його адвокати вже подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Тому, поки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу Фірташа США відтерміновано.

Що таке екстрадиція?Це процес видачі злочинця чи підозрюваного іншій державі. Для екстрадиції між державами повинен бути активний договір. Деякі країни не видають на екстрадицію своїх громадян.

Зауважимо, екстрадицію Дмитра Фірташа до США схвалив Верховний суд Австрії 25 червня. Там його звинувачують у корупції. За американським законодавством, Фіратшу загрожує 50 років тюремного ув'язнення.

Хто такий Дмитро Фірташ?Український олігарх, бізнесмен і політик, співвласник скандального "Надра Банку", голова ради директорів міжнародної групи компаній Group DF. У 2010 році фінансував президентську кампанію Віктора Януковича, мав політичне протистояння з Юлією Тимошенко. Після Революції Гідності живе в столиці Австрії – Відні.



У листопаді 2015 планував повернутися в Україну, але українська влада його не впустила. У США, Таджикистані та Іспанії проти Дмитра Фірташа відкривали кримінальні справи.

У чому США підозрюють Фірташа?

США звинувачує олігарха у корупції і хоче судити за це. Фірташа заарештували в березні 2014 року у Відні. Проте випустили під заставу в 174 мільйони доларів. З того часу він протягом 4,5 років оскаржував екстрадицію до США.



Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing.



Також Генеральний прокурор США Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з перепродажу природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.