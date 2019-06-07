"Прямий агент Кремля": Австрія планує екстрадувати Фірташа до США

Українського олігарха Дмитра Фірташа, який зараз перебуває в Австрії, можуть екстрадувати до США уже на початку липня 2019 року.

Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing. Про це повідомило видання NBC News.

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Фірташ заарештували в березні 2014 року у місті Відень. Проте він був випущений під заставу в 174 мільйони доларів і з того часу оскаржує екстрадицію до США.

Адвокат Ден Вебб, який представляє Фірташа, заявив у листі, що Верховний суд Австрії виступить на громадських слуханнях 25 червня 2019 року щодо того, чи буде Фірташ переданий чиновникам США.



Ден Вебб

Хоча це неможливо передбачити, проте з упевненістю можу сказати, що австрійські адвокати Фірташа вважають, що за нинішніх обставин він може зіткнутися з екстрадицією вже в перший тиждень липня,

– написав у своєму листі Ден Вебб.

Генеральний прокурор Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.



Джефф Сешнс

Представники і адвокати Фірташа, Ден Вебб і Ленні Девіс сказали, що такі твердження "категорично та однозначно неправдиві".

За даними суду, у 2008 році Фірташ був залучений до фірми Пола Манафорта в плані реконструкції нью-йоркського готелю "Drake" за 850 мільйонів доларів. Компанія Фірташа планувала інвестувати понад 100 мільйонів доларів.