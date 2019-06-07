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      "Прямой агент Кремля" Австрия планирует экстрадировать Фирташа в США

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      Дмитрий Фирташ
      Дмитрий Фирташ / en.dmitryfirtash.com

      Украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, могут экстрадировать в США уже в начале июля 2019 года.

      Федеральные прокуроры Северного округа Иллинойса утверждают, что Дмитрий Фирташ помогал в подкупе индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче титана для Boeing. Об этом сообщило издание NBC News.

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      Фирташ арестовали в марте 2014 года в городе Вена. Однако он был выпущен под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает экстрадицию в США.

      Адвокат Дэн Уэбб, представляющий Фирташа, заявил в письме, что Верховный суд Австрии выступит на общественных слушаниях 25 июня 2019 года о том, будет ли Фирташ передан чиновникам США.

      Адвокат Ден Вебб
      Дэн Уэбб

      Хотя это невозможно предсказать, однако с уверенностью могу сказать, что австрийские адвокаты Фирташа считают, что в нынешних обстоятельствах он может столкнуться с экстрадицией уже в первую неделю июля,
      – написал в своем письме Дэн Уэбб.

      Генеральный прокурор Джефф Сешнс утверждал, что Фирташ действовал, как "прямой агент Кремля" в схеме получения денег от природного газа между российской фирмой "Газпром" и Украиной.

      Джефф Сешнс
      Джефф Сешнс

      Представители и адвокаты Фирташа, Дэн Уэбб и Ленни Дэвис сказали, что такие утверждения "категорически и однозначно ложные".

      По данным суда, в 2008 году Фирташ был привлечен  фирмой Пола Манафорта в плане реконструкции нью-йоркского отеля "Drake" за 850 миллионов долларов. Компания Фирташа планировала инвестировать более 100 миллионов долларов.

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Пол Манафорт Дмитрий Фирташ Австрия Новости России
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