Якщо майно олігарха Фірташа конфіскують, то – на користь США, а не України

Українського олігарха Дмитра Фірташа, ймовірно, екстрадують з Австрії до США – про це вже є рішення місцевого Верховно суду. І якщо у Штатах провину Фірташа доведуть у суді, то на потенційно конфісковане майно та гроші олігарха претендуватиме тільки американський уряд.

Дмитра Фірташа у США звинувачують у причетності до так званого "індійського корупційного кейса", а в тій справі Україна не є ані місцем злочину, ані потерпілою стороною. Так пояснила ситуацію юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук в ефірі "Громадського" у програмі "Нині вже".

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Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу переконані, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing.

На думку експертки, у випадку екстрадиції Фірташа з Австрії до США український олігарх матиме два варіанти:

► Угода зі слідством (і тут обумовиться сума конфіскованого майна та прийнятний для обох сторін термін ув'язнення);

► Тривалий судовий процес з вироком, який виноситимуть присяжні (тут бізнесмену загрожує навіть 50 років перебування у в'язниці).

Але чи обов'язково Фірташ програє цей суд? Шевчук зауважила, що про це не можна впевнено стверджувати, "але зважаючи на те, як сильно Дмитро Фірташ боровся з цією екстрадицією – йому є чого боятися".

Хто такий Дмитро Фірташ?Це український олігарх, бізнесмен і політик, співвласник скандального "Надра Банку", голова ради директорів міжнародної групи компаній Group DF. У 2010 році фінансував президентську кампанію Віктора Януковича, мав політичне протистояння з Юлією Тимошенко. Після Революції Гідності мешкає в австрійському Відні, та 25 червня Верховний суд дозволив екстрадувати його до США. А крім США проти Дмитра Фірташа відкривали кримінальні справи у Таджикистані та Іспанії.