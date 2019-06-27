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      Проти кого свідчитиме Фірташ у США: версія експерта

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      Олігарх Дмитро Фірташ може піти на співпрацю зі слідством США
      Олігарх Дмитро Фірташ може піти на співпрацю зі слідством США / gettyimages.com

      Екстрадиція олігарха Дмитра Фірташа до США може мати серйозні наслідки для України. Для США Фірташ є важливим свідком у багатьох справах.

      Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

      Читайте також: Екстрадиція Дмитра Фірташа у США: що відомо про справу

      Ми затиснуті між спільною грою Трампа і Путіна, яким потрібно нейтралізувати "російський слід" на виборах президента США. Саме в Україні була оприлюднена "чорна каса" Партії регіонів, де фігурував колишній керівник штабу Трампа Манафорт, який отримав вісім років в'язниці за корупцію – гроші Партії регіонів,
      – зазначає Віктор Небоженко.

      Політолог уточнює: інформація про чорну касу регіоналів з’явилася в Україні в момент передвиборної кампанії в США. І Порошенко, який тоді був президентом, міг знати, що в списках тих, кому Партія регіонів давала гроші, присутній Манафорт. Фактично Манафорт отримав вісім років в'язниці через гроші Фірташа. Тому для Порошенка свідчення Фірташа про чорну касу також можуть мати наслідки.

      У чому звинуватили Манафорта? Пол Манафорт, екс-керівник виборчого штабу Дональда Трампа є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорта звинувачують у несплаті податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, зокрема з оточенням Януковича. Манафорта засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльністю в Україні. А за шахрайство в податковій і банківській сферах майже на 4 роки в'язниці. Загалом Манафорт отримав 7,5 років в'язниці. Вперше про те, що Манафорт отримував гроші від українських олігархів, стало відомо у 2016 році, коли була оприлюднена так звана "чорна бухгалтерія" Партії регіонів.

      Оприлюднення компромату проти Манафорта стало підставою для спецрозслідування в США російського сліду в кампанії Трампа. Трампу, зауважує Небоженко, зараз не вистачає внутрішньополітичних аргументів, щоб перемогти на наступних президентських виборах. А за допомогою Фірташа можна довести, що російського сліду не було, вважає експерт.

      Водночас, підкреслює Віктор Небоженко, Фірташ потрібен США, щоб зібрати компромат на Путіна. Українського олігарха питатимуть, які гроші і як переходили від Фірташа в Росію. США цікавлять механізми корумпованості величезної кількості людей по всьому світу. І Фірташ це знає, бо сам робив.

      Чому Фірташа хочуть екстрадувати до США? Український олігарх, голова ради директорів міжнародної групи компаній Group DF, у 2010 році фінансував президентську кампанію Віктора Януковича. Після Революції гідності вихав до Відня де був затриманий Інтерполом за ініціативи США, які звинувачують Фірташа у корупції. Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing. Також Генеральний прокурор США Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з перепродажу природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.

      25 червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадувати Дмитра Фірташа у США. За американським законодавством, звинуваченому в корупції українському бізнесмену загрожує 50 років тюремного ув'язнення.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Дональд Трамп Дмитро Фірташ Пол Манафорт Партія регіонів Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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