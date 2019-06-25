Суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа до США

Верховний суд Австрії у вівторок 25 червня прийняв рішення екстрадувати українського бізнесмена Дмитра Фірташа у США. Остаточне рішення має прийняти міністр юстиції Австрії.

Суд постановив передати Фірташа чиновникам США, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За законодавством США, ­звинуваченому у корупції Дмитрові Фірташу загрожує 50 років тюремного ув'язнення.

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Спершу суд заслухав короткий виступ представника прокуратури, а потім – чотирьох захисників Фірташа. Дмитро Фірташ відмовився від останнього слова, приєднавшись до заяв своїх захисників.

Фірташа заарештували ще в березні 2014 року у місті Відень. Проте він був випущений під заставу в 174 мільйони доларів і з того часу оскаржує екстрадицію до США.

У чому звинувачують Фірташа?

Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing. Генеральний прокурор Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.

За даними суду, у 2008 році Фірташ був залучений до фірми Пола Манафорта в плані реконструкції нью-йоркського готелю "Drake" за 850 мільйонів доларів. Компанія Фірташа планувала інвестувати понад 100 мільйонів доларів.

Представники і адвокати Фірташа, Ден Вебб і Ленні Девіс вважають, що усі звинувачення "категорично та однозначно неправдиві".

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