Екстрадиція Дмитра Фірташа у США: що відомо про справу

Верховний суд Австрії 25 червня має прийняти рішення щодо екстрадиції бізнесмена і політика Дмитра Фірташа до США. Там на нього чекає звинувачення у хабарництві. 24 канал пригадав, що відомо про олігарха.

Хто такий Дмитро Фірташ

Український олігарх, бізнесмен і політик, співвласник скандального "Надра Банку", голова ради директорів міжнародної групи компаній Group DF.

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У 2010-му фінансував президентську кампанію Віктора Януковича. Мав політичне протистояння з Юлією Тимошенко.

Після Революції Гідності, з березня 2014-го мешкає в австрійському Відні.

У листопаді 2015 планував повернутися в Україну. Але українська влада його не впустила. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в разі повернення Фірташа затримає поліція через звернення міністерства юстиції США в Генпрокуратуру України.

Крім США, проти Дмитра Фірташа відкривали кримінальні справи у Таджикистані та Іспанії. Екстрадувати в Іспанію його австрійський суд відмовився – через недостатнє обґрунтування іспанців.

Що належить олігарху

Активи Group DF: в хімічній промисловості, виробництві титану, газовому та банківському секторах. Group DF працює в 11 країнах євразійського регіону.

Серед підприємств, що належать Фірташу:

"РосУкрЕнерго АГ";

ЗАТ СП "Таджик Азот";

холдинг OSTCHEM: ПАТ "Азот" (Черкаси); ПАТ "Концерн Стирол" (Горлівка); Сєвєродонецьке об'єднання "Азот"; ПАТ "Рівнеазот" (Рівне); ПАТ "УкрАгро НПК" (Україна), "Кримський титан" (Армянськ);

"Надра Банк" (визнаний неплатоспроможним у 2015);

"Правекс-Банк" (придбаний у 2014);

БЦ "Парус" та ТРЦ "Арена Сіті" у Києві (у співвласності);

Inter Media Group (канали "Інтер", "К1", "К2", "НТН", "Мега", "Ентер-Фільм", "Ентер-Музика", Zoom та "Піксель"), придбаний у 2013.

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Чому Фірташа хочуть екстрадувати до США

Тому що США звинувачує його у корупції і хоче судити за це.

Фірташа заарештували в березні 2014 року у Відні. Проте випустили під заставу в 174 мільйони доларів. З того часу він оскаржує екстрадицію до США. Справа триває вже 4,5 роки.

У чому звинувачують олігарха

Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing.

Також Генеральний прокурор США Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з перепродажу природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.

Що каже захист Фірташа

Адвокати олігарха наполягали, що суд США не має повноважень розглядати злочини в Індії. Проте американські судді вважають, що оскільки в справі задіяні інтереси американської компанії Boeing – це дає їм таку юрисдикцію.

Захист Фірташа переконує австрійське правосуддя, що справа – більше політична. Оскільки свого часу олігарх відмовився підтримувати Юлію Тимошенко на президентських виборах у 2014 році – американці на нього за це "образилися", і вирішили будь-що "спіймати цю рибу", за власним виразом Фірташа.

Сам фігурант справи переконує, що ніяких хабарів індійським чиновникам не давав.

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Що йому загрожує

За законодавством США, ­звинуваченому у корупції Дмитрові Фірташу загрожує 50 років тюремного ув'язнення.

Які шанси, що Фірташа екстрадують

Досить високі. Адвокати Дмитра Фірташа і так затягнули справу по максимуму. Остання спроба – у серпні 2017 року, коли вони звернулися зі скаргою до Верховного Суду Австрії, де назвали екстрадицію до США порушенням прав людини. Через певну юридичну колізію Верховний суд Австрії був змушений звернутися до Європейського суду по роз'яснення. Не вдаючись у юридичні подробиці – таким чином захисту вдалося відтермінувати справу з екстрадицією на півтора року.

Але у підсумку і ця зачіпка не спрацювала. Суди обох інстанцій зійшлися в тому, що США має право вимагати екстрадиції Фірташа, оскільки звинувачення у хабарництві є у законодавстві обох країн – США і Австрії.

Навіть австрійські адвокати Фірташа вважають, що за нинішніх обставин він може зіткнутися з екстрадицією вже в перший тиждень липня.