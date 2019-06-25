Екстрадиція: що це таке у кримінальному праві

Термін "екстрадиція" все частіше з'являється у ЗМІ. У Гонконгу спалахнули масові протести проти екстрадиції, а суд Австрії прийняв рішення про екстрадицію мільярдера Дмитра Фірташа. Що таке екстрадиція – читайте далі.

Що таке "екстрадиція" простими словами:

Екстрадиція – це процес видачі злочинця чи підозрюваного іншій державі. Для екстрадиції між державами повинен бути активний договір. Деякі країни не видають на екстрадицію своїх громадян.

Держава має повне право не видавати злочинця. Проте це право є лише за умови відсутності договору між державами про взаємну допомогу у кримінальних справах.

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Яких відомих особистостей і хто хоче екстрадувати?

Дмитро Фірташ – український мільярдер невдовзі може бути екстрадований до США за корупційну та шахрайську діяльність.

Джуліан Ассанж – засновник WikiLeaks, може бути екстрадований до США. Зараз він перебуває у британській в'язниці. США підозрюють Ассанжа у незаконній публікації секретних матеріалів та засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком рядової армії Челсі Меннінг в доступі до секретної інформації.

Дмитро Малиновський – Франція готова видати Україні відомого шахрая. Його підозрюють у відмиванні грошей та міжнародному шахрайстві. Також Малиновський інсценував власну смерть у листопаді 2014 року.

Міхеїл Саакашвіллі – Грузія вже вкотре намагається домогтися екстрадиції Саакашвіллі через його колишню політичну діяльність в країні. Країна наголошує на тому, що вона буде намагатися систематично звертатися до України з цим проханням.

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