Що стане відомо після екстрадиції Фірташа: думка політолога

Про екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа, кого ще може зачепити цей процес та В чому плюс повернення Росії в ПАРЄ у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Леонід Швець.

Екстрадиція Фірташа

– Міністр юстиції Австрії підпише рішення Верховного суду про екстрадицію Дмитра Фірташа. Незважаючи на заходи і підходи, які до нього шукають. Це Європа. Він багато знає не лише про політичний бік справ, а й про те, як обертаються тіньові фінанси.

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– Важко довести зв'язок кар’єри Фірташа з підприємцем і кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем. Про це багато говорили і в цьому питанні теж буде увага з боку ФБР.

– Ми знаємо, що Могилевич – це людина, яку дуже хочуть бачити на території США. Він зараз спокійно себе почуває в Москві під захистом Володимира Путіна, тому можуть знайти й зв’язок з Росією.

– Чи знайдуть зв’язки з Петром Порошенком – це цікаве питання. Ми пам’ятаємо, що старт його президентської кар’єри був із зустрічі у Відні з Віталієм Кличком та Дмитром Фірташом.

Чому Фірташа хочуть екстрадувати до США?США звинувачує його у корупції і хоче судити за це. Фірташа заарештували в березні 2014 року у Відні. Проте випустили під заставу в 174 мільйони доларів. З того часу він оскаржує екстрадицію до США. Справа триває вже 4,5 роки.



Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing.



Також Генеральний прокурор США Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з перепродажу природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.

– Зараз "акули бізнесу" стали на низький старт, бо хочуть отримати щось з майна Дмитра Фірташа. Він довго відбивався від американського правосуддя і вклав мільйони на утримання дорогих адвокатів. Проте не втримався.

– Поки що, такий процес відносно Ігоря Коломойського ще не запущений. Всі великі суми олігархів вже відслідковуються відповідними американськими службами.

Повернення Росії в ПАРЄ

– Росія після 5 років позбавлення права голосу в ПАРЄ знову відкрила шлях до організації. Однак Європа вже скоро може знову відчути, з ким має справу, і це для неї буде "холодним душем".

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– Україна має продовжувати захищати та просувати свої інтереси. Стурбованість Європи не остаточно минула.

– Якщо вже так сталося як сталося, давайте подивимося на інший бік справи. Зараз зайшла делегація, в якій, як один з оглядачів сказав, всі "жиріновські". Голова – пан Слуцький – це взагалі людина, яка з поганою репутацією навіть серед тих "пропутінців". Навіть Марія Захарова скаржилася, що він її там за різні місця... тобто сексуально домагався.

Як Росію повернули у ПАРЄ?В ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.



Президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄта зауважив, що минулого тижня особисто обговорював це питання з президентом Франції та канцлеркою Німеччини. Однак європейські партнери "нас не почули та вчинили інакше".