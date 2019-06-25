Росіяни зайшли з іншого боку, – Леонід Ємець прокоментував рішення ПАРЄ

Про рішення ПАРЄ, голосування Комітет міністрів Ради Європи, роботу делегатів вночі та що робитимуть далі – про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат і член української делегації ПАРЄ Леонід Ємець.

Про рішення ПАРЄ

– Рішення не було раптове. П’ять років у парламентській Асамблеї ми тримали форпост. В основному нам це вдавалося, незважаючи на тиск грошей та впливів Росії, тому що ми мали контакт із звичайними делегатами-депутатами з європейських країн.

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– Наші справедливі аргументи щодо російської агресії та невиконання резолюції ПАРЄ – саме це стало причиною накладання санкцій на них. Аргументи дуже конкретні, наочні й людина, яка незаангажована, однозначно їх сприймає.

– Санкції проти Росії мають зберігатися поки вона не виконає резолюції Асамблеї. Ми були змушені навіть міняти президента ПАРЄ, який почав тісно співпрацювати з Росією.

– Росіяни зайшли з іншого боку – в Раді Європи, окрім парламентської Асамблеї, є ряд інших органів. Наприклад, Комітет міністрів Ради Європи, туди делегати ПАРЄ доступу не мають, там працюють міністри закордонних справ країн-учасників і посли. Приблизно півроку тому, там почали опрацьовувати питання щодо зняття санкцій з Росії та повернення їй прав. Вони дійшли до того, що відбулося голосування, де з 47 учасників – 39 проголосували за те, щоб зняти санкції.

– І потім ПАРЄ отримало офіційне подання від Комітету міністрів з пропозицією розглянути його. І за статутом Ради Європи, ПАРЄ повинно зважати на позицію виконавчого органу Ради Європи.

– Зрозуміло, що оскільки там працюють міністри урядів частини країн Європи, де саме виконавча влада є основним представником держави, тому позиція делегатів узгоджена з позиціями урядів.



Які країни голосували "за" або "проти" повернення Росії у ПАРЄ

Новизна в роботі Асамблеї

– Ми бачили, як ряд делегацій, які завжди займали обережну антиросійську позицію, демонстрували інші погляди. За всю історію існування ПАРЄ, вони ніколи не засідали до першої години ночі.

– Українська делегація кинута напризволяще, бо в країні виборчий період, турбулентність та ніякої загальної стратегії з іншими гілками влади у нас не було. Хоча ми не одноразово заявляли про важливість цієї сесії.

– Ми не складали руки, ми мали ряд заходів, щоб цей процес зірвати, в тому числі було внесена велика кількість правок. Якби ПАРЄ засідало так, як вони засідали десятки років, то це б питання не могло б бути розглянуто вночі, його б перенесли.

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– Однак, правила були змінені в грубій формі президентом ПАРЄ і засідання відбувалося до першої ночі. В українському парламенті – це нормально, а тут такого ніколи не було. О 20 годині вечора перекладачі та весь технічний персонал, зазвичай, йде додому.

– Проте цього разу вони працювали довше з серйозними доплатами – це понаднормова робота в нічний час. Тобто, це були серйозні фінансові витрати на весь персонал. І мова навіть не про десятки тисяч євро для того, щоб депутати ПАРЄ повернули Росії права. У керівництва Парламентської Асамблеї було серйозне бажання – 160 депутатів сиділи до другої години ночі.

Що робитиме українська делегація

– Було видно заангажованість, проте ми не склали руки. Ще можлива частина санкцій і зараз є питання – чи вдасться їх накласти. Росія впевнена, що не вдасться. Проте нам на двох комітетах – моніторинговий та регламентний – вдалося просунути тих людей, які завжди були партнерами України.

– Тепер ми можемо сподіватися, що проекти будуть підготовлені з об’єктивним врахуванням того, що Росія не виконує певні резолюції ПАРЄ. Ми звичайно будемо наполягати на жорстких санкціях, які сьогодні дозволені регламентом.

Як Росію повернули у ПАРЄ?В ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.



Президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ та зауважив, що минулого тижня особисто обговорював це питання з президентом Франції та канцлеркою Німеччини. Однак європейські партнери "нас не почули та вчинили інакше".