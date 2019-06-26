"Заграница нам поможет": як США займаються деолігархізацією України на прикладі Фірташа

Видачу українського олігарха Дмитра Фірташа владі США схвалив Верховний суд Австрії. Там наш співгромадянин застряг ще п'ять років тому.

Але це не завадило йому залишатися впливовим гравцем: саме до Відня 2014-го літали Володимир Кличко та Петро Порошенко аби погодити кандидатуру останнього на президентських виборах.

А минулого тижня "Схеми" показали, як на святкування дня народження пана Фірташа у травні до віденського ресторану злетівся український політбомонд – голова Опоблоку та депутат ВР Юрій Бойко, нардепи Іван Мирний, Михайло Папієв, Іван Фурсін, Сергій Льовочкін, а також брати-бізнесмени Суркіси.

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Що ж недовго продовжувалося "віденське свято" чи, скоріше, заслання, бо американська Феміда, здається, домоглася свого. За інформацією ЗМІ, якщо міністр юстиції Австрії підпише відповідний документ, то Фірташа вже протягом тижня можуть видати Штатам, де його підозрюють в корупції. А далі йому загрожує ув'язнення із конфіскацією майна.

До речі, на суді у Відні в якості "друзів" знову були українськи нардепи – колишній голова АП Януковича Льовочкін та екс-міністр соцполітики Папієв. Саме колишній урядовець сказав журналістам, що приїхав підтримати бізнесмена, як "друг". А от Фірташу було не до коментарів, він після ухвали спішно покинув залу засідань, встигнувши вилаятися матом під запис відеокамер на когось зі свого оточення.

Сергій Льовочкін та Михайло Папієв

Тож, якщо Україна не бореться зі своїми олігархами, а кожен новий президент стає на чолі держави в результаті "договорняків" найвпливовіших людей країни, а потім, як Володимир Зеленський, ще й починає одразу ж з ними домовлятися, то, схоже, США не готові так грати. Може тому, що інвестують сюди гроші та допомагають проводити реформи.

В 1990-ті саме американська Феміда нейтралізувала та засудила всемогутнього на той час екс-прем'єра Павла Лазаренка. Зараз вони зайнялися Фірташем, та, за чутками, намагаються всіляко обмежити впливи та апетити Ігоря Коломойського. Зокрема, спедпредставник Держдепу Курт Волкер ніби наполегливо рекомендував Зеленському не призначати адвоката Коломойського Андрія Богдана на голову АП.



Екс-прем'єр Павло Лазаренко

Але ж наші президенти звикли чути скоріш рідних олігархів, які десятиліттями завдяки фінансуванню партій та політиків, утриманню ЗМІ у своїх руках та привласненню найвагоміших держресурсів тримають країну в заручниках корупції, монополій та сировинної економіки низької конкурентоспроможності. Нам лишається або знову сподіватися на класичне-літературне: "заграница нам поможет", або нарешті зайнятися справжньою деолігархізацією країни із населенням у 42 мільйони, що є заручниками десятка олігархічних угрупувань.

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