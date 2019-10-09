Шокін – слухняна маріонетка в руках Порошенка, – Лещенко

Віктор Шокін мав усі шанси увійти в історію як людина, що здатна кинути виклик, адже колись він не злякався санкціонувати арешт Ігоря Коломойського.

Таку думку озвучив Сергій Лещенка в своєму відеоблозі "Чесна політика". Також додав: "Але дуже швидко стало зрозуміло, що Шокін – слухняна маріонетка в руках президента Порошенка. Я це можу стверджувати, тому що спостерігав за процесами зблизька".

До слова: Шокін під присягою заявив, що Байден перешкоджав поверненню Фірташа в Україну

Він пояснив, що Шокін заблокував безліч важливих справ, до прикладу, проти скандальних Юрія Бойка, Миколи Мартиненка та Миколи Злочевського.

Тому не дивно, що відставки Шокіна вимагало все українське громадянське суспільство, депутати-антикорупціонери та журналісти,

– пригадав Лещенко.

За його словами, через це США поставила умову Порошенку позбутися зі свого оточення Шокіна.

"Шокін не був незалежним генпрокурором, він був продовженням політичної волі Порошенка, саме тому тодішній президент так не хотів віддавати генпрокурора. І саме тому, з огляду на залежність Шокіна, руйнується вся теорія змови Джуліані, адже зняття чи не зняття Шокіна не вирішувало жодних проблем для ні для Burisma, ні для Байдена. Усі рішення за Шокіна приймав Порошенко", – додав ексдепутат", – зазанчив ексдепутат.

Що відомо про українську компанію Burisma, яка спричинила скандал у США – читайте за посиланням

Дивіться повний випуск відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика":

Як Шокін причетний до скандалу у США?Влітку Дональд Трамп подзвонив Володимиру Зеленському і нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена Гантер.



Справу проти компанії Burisma у 2014 році розслідував тодішній генпрокурор Віктор Шокін. Нею керували міністр Януковича – Микола Злочевський і син Байдена Гантер. Обох звинувачували у відмиванні мільйонів доларів. І саме Байден-старший вимагав тоді у Порошенка звільнити Шокіна.