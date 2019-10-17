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      До скандалу навколо Burisma: Шокін просить ДБР почати кримінальне провадження проти НАБУ

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      Віктор Шокін – ексгенпрокурор України часів Порошенка
      Віктор Шокін – ексгенпрокурор України часів Порошенка / nv.ua

      Віктор Шокін подав до ДБР заяву (і Бюро її зареєструвало) щодо розголошення з боку НАБУ інформації, яка є таємницю досудового слідства. Також ексгенпрокурора часів Порошенка обурив "злив" персональних даних Шокіна співробітникам посольства США в Україні.

      Заяву Віктор Шокін подав через оприлюднені 9 жовтня нардепом Андрієм Деркачем дані про тиск посольства США на правоохоронні органи України. Тиск, метою якого начебто було втручання в американський виборчий процес, пише Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Шокін – слухняна маріонетка в руках Порошенка, – Лещенко

      У чому суть претензій Шокіна

      На думку Шокіна, НАБУ незаконно отримало в Державній міграційній службі його особисту картку. Ще ж і надто – далі незаконно передала цю картку до посольства США в Україні, що фактично є "зливом" персональних даних.

      На думку ексгенпрокурора, це зробили для тиску на Шокіна з боку колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

      Шокін каже, що тиснути на нього мали намір через "поширення неправдивих відомостей особистого характеру", а робити це збиралися "через неприязнь". Ця неприязнь, мовляв, виникла у Байдена до Шокіна через події 2015 року, коли Шокін був генпрокурором.

      Зокрема, мовиться про розслідування "ГПУ кримінального провадження стосовно ексміністра екології Миколи Злочевського та діяльності компанії Burisma Holding Limited, до складу співзасновників якої входив син Джо Байдена – Гантер Байден".

      Прошу внести в ЄДР відомості про вчинення співробітниками НАБУ кримінального злочину: порушення недоторканності приватного життя. І прошу негайно почати досудове розслідування та залучити мене як потерпілого,
      – написав Шокін у заяві.

      Тут детально: Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

      З чого розгорівся скандал

      9 жовтня депутат Андрій Деркач опублікував службове листування НАБУ і посольства США, згідно з яким перший заступник НАБУ Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж тривалий час надавав посольству США інформацію, яка негативно вплинула на хід подій в Україні й США.

      Мовиться там і про гроші, які перераховували представникам Burisma (у тому числі Гантеру Байдену): загалом Гантеру Байдену, Олександру Кваснєвському, Алану Аптеру й Девону Арчеру Burisma виплатила щонайменше 16 мільйонів 500 тисяч доларів.

      Деркач запевняв, що Шокін неодноразово звертався до директора НАБУ Ситника у справі про Burisma – але отримував формальні відписки. Загалом робота Шокіна в справі начебто викликала значне роздратування у Джо Байдена, який буквально вимагав у 2015 році від української влади відправити Віктора Шокіна у відставку.

      Суть справи з тиском США на Україну, Burisma та хто з політиків, ймовірно, причетний до скандалу – у матеріалі 24 каналу.

      Хто такий Віктор Шокін? Державний діяч, юрист. Народився у 1952. В органах прокуратури працює з 1980 року. Очолив ГПУ за поданням Порошенка 10 лютого 2015 року, заявляв про намір розслідувати злочини проти Майдану, Гонгадзе та великої корупції. Однак за час роботи на посаді його здебільшого критикували за низьку ефективність.

      Пішов у відставку під тиском Ради та президента 3 квітня 2016 року, 11 квітня вийшов на пенсію. Але у 2017 році безуспішно намагався поновитися на посаді через суд. Віцепрезидент США Джо Байден відкрито називав Віктора Шокіна "сучим сином".

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України НАБУ Віктор Шокін Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини США ГПУ Державне бюро розслідувань Скандал
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