Віцепрезидент США Пенс категорично відмовився надавати Конгресу документи щодо України

Слідчі конгресмени Палати представників вимагали у Майка Пенса документи, які начебто мали б сприяти розумінню ролі віцепрезидента США у справі про можливий тиск Трампа на Україну.

Відповідну заяву про відмову Пенса надавати документи до Конгресу передав його адвокат. Про це написали у The New York Times.

Читайте також: Україна офіційно не погоджувалася на публікацію розмови Трампа і Зеленського, – експосол

Також особистий адвокат Пенса звинуватив конгресменів у перевищенні повноважень. Мовляв, вимагати документи, які "явно не є віцепрезидентськими записами" – це занадто.

Ще ж і надто, адвокат заявив, що документи надавати нема сенсу, бо усе розслідування у підсумку визнають незаконним.

Зауважимо, що відповідальний за розслідування справи про тиск на Україну комітет Конгресу вимагав від Майка Пенса надати документи до 15 жовтня.

Коротко про справу з тиском США на Україну

Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma .

. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут .

. 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

Цікаво, що вже понад 20 українських і американських чиновників згадують як прямо або опосередковано причетних до скандалу:

Президент США Дональд Трамп. Президент України Володимир Зеленський. Адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Кандидата на посаду президента США Джо Байден. Син кандидата у президенти – Гантер Байден. Генеральний прокурор США Вільям Бар. Державний секретар Майкл Помпео. Віцепрезидент США Майк Пенс. Тимчасовий директор Національної розвідки США Джозеф Магуайр. Радник Трампа Патрік Чипполоне. Спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі. Голова Розвідувального комітету Адам Шифф. Головний член цього ж комітету Девід Нуньєс. Колишній генпрокурор України Юрій Луценко. Ще один ексгенпрокурор Віктор Шокін. Помічник Президента України Андрій Єрмак. Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер. Радник Державного департаменту США Ульріх Брехбул. Посол США при ЄС Гордон Сондленд. Колишня посолкиня США в Україні Марі Йованович. Генеральний інспектор розвідки США Майкл Аткінсона.

І список наразі далеко не остаточний.