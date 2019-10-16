Віцепрезидент США Пенс категорично відмовився надавати Конгресу документи щодо України
Слідчі конгресмени Палати представників вимагали у Майка Пенса документи, які начебто мали б сприяти розумінню ролі віцепрезидента США у справі про можливий тиск Трампа на Україну.
Відповідну заяву про відмову Пенса надавати документи до Конгресу передав його адвокат. Про це написали у The New York Times.
Читайте також: Україна офіційно не погоджувалася на публікацію розмови Трампа і Зеленського, – експосол
Також особистий адвокат Пенса звинуватив конгресменів у перевищенні повноважень. Мовляв, вимагати документи, які "явно не є віцепрезидентськими записами" – це занадто.
Ще ж і надто, адвокат заявив, що документи надавати нема сенсу, бо усе розслідування у підсумку визнають незаконним.
Зауважимо, що відповідальний за розслідування справи про тиск на Україну комітет Конгресу вимагав від Майка Пенса надати документи до 15 жовтня.
Коротко про справу з тиском США на Україну
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
Цікаво, що вже понад 20 українських і американських чиновників згадують як прямо або опосередковано причетних до скандалу:
- Президент США Дональд Трамп.
- Президент України Володимир Зеленський.
- Адвокат Трампа Рудольф Джуліані.
- Кандидата на посаду президента США Джо Байден.
- Син кандидата у президенти – Гантер Байден.
- Генеральний прокурор США Вільям Бар.
- Державний секретар Майкл Помпео.
- Віцепрезидент США Майк Пенс.
- Тимчасовий директор Національної розвідки США Джозеф Магуайр.
- Радник Трампа Патрік Чипполоне.
- Спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.
- Голова Розвідувального комітету Адам Шифф.
- Головний член цього ж комітету Девід Нуньєс.
- Колишній генпрокурор України Юрій Луценко.
- Ще один ексгенпрокурор Віктор Шокін.
- Помічник Президента України Андрій Єрмак.
- Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер.
- Радник Державного департаменту США Ульріх Брехбул.
- Посол США при ЄС Гордон Сондленд.
- Колишня посолкиня США в Україні Марі Йованович.
- Генеральний інспектор розвідки США Майкл Аткінсона.
І список наразі далеко не остаточний.