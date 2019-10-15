Україна офіційно не погоджувалася на публікацію розмови Трампа і Зеленського, – експосол

Експосол України у США Валерій Чалий наголосив, що коли б українська сторона погоджувалася на оприлюднення розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, з неї мали б зняти гриф секретності. Втім, за його словами, жодних відповідних процедур в Україні не проводилося.

Так само ніхто не надавав згоди американцям на оприлюднення стенограми розмови, заявив Чалий в інтерв'ю "Лівому берегу".

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"Телефонні розмови лідерів мають обмежений доступ. У США це дуже чітко регламентується – це було помітно на прикладі останнього скандалу, де йшлося про надвисокий ступінь таємності. В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти усі грифи", – пояснив експосол України у США.

Водночас, за його словами, жодних процедур щодо погодження зняття грифу секретності в Україні не проводилося. Так само не надавав своєї згоди на публікацію розмови і Володимир Зеленський.

Тим не менш, Валерій Чалий переконаний: те, що розмова українського та американського лідерів стала публічною, лише вберегло Україну та її президента від великих проблем.

Зараз до цієї історії прикута величезна увага. Якщо ці всі телефонні розмови, ці роздруківки правдиві, то є можливість уникнути затягування України в американські внутрішньополітичні чвари,

– пояснив дипломат.

Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського?