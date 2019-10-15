07:37
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ТАЙФУН ХАГІБІС

      Україна офіційно не погоджувалася на публікацію розмови Трампа і Зеленського, – експосол

      379 Читать новость на русском
      Чалий заявив, що Україна не погоджувала публікацію розмови Трампа і Зеленського
      Чалий заявив, що Україна не погоджувала публікацію розмови Трампа і Зеленського / dt.ua

      Експосол України у США Валерій Чалий наголосив, що коли б українська сторона погоджувалася на оприлюднення розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, з неї мали б зняти гриф секретності. Втім, за його словами, жодних відповідних процедур в Україні не проводилося.

      Так само ніхто не надавав згоди американцям на оприлюднення стенограми розмови, заявив Чалий в інтерв'ю "Лівому берегу".

      До слова: Напруження відчувається, – Пристайко про наслідки скандальної розмови Зеленського з Трампом

      "Телефонні розмови лідерів мають обмежений доступ. У США це дуже чітко регламентується – це було помітно на прикладі останнього скандалу, де йшлося про надвисокий ступінь таємності. В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти усі грифи", – пояснив експосол України у США.

      Водночас, за його словами, жодних процедур щодо погодження зняття грифу секретності в Україні не проводилося. Так само не надавав своєї згоди на публікацію розмови і Володимир Зеленський.

      Тим не менш, Валерій Чалий переконаний: те, що розмова українського та американського лідерів стала публічною, лише вберегло Україну та її президента від великих проблем.

      Зараз до цієї історії прикута величезна увага. Якщо ці всі телефонні розмови, ці роздруківки правдиві, то є можливість уникнути затягування України в американські внутрішньополітичні чвари,
      – пояснив дипломат.

      Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського?

      • Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
      blog_ava
      У жахливій ДТП на Миколаївщині загинули 4 людей, серед яких маленька дівчинка: фото
      сьогодні
      2629
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Імпічмент Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 жовтня: нова хвиля протестів "Ні капітуляції" та День захисника України
      14 жовтня , 22:25 Головні новини 14 жовтня: нова хвиля протестів "Ні капітуляції" та День захисника України
      Ірина Кошанська 640
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      14 жовтня , 22:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 615
      Про трагедію під Іловайськом, підступність Росії та перші успішні операції: інтерв'ю Муженка
      14 жовтня , 17:26 Про трагедію під Іловайськом, підступність Росії та перші успішні операції: інтерв'ю Муженка
      Антон Голобородько 7415
      Головний матч року: анонс на гру Україна – Португалія
      14 жовтня , 16:15 Головний матч року: анонс на гру Україна – Португалія
      Ігор Саджениця 1343
      Марш "Ні капітуляції!" у Києві: повне відео
      14 жовтня , 16:13 Марш "Ні капітуляції!" у Києві: повне відео
      Олесь Друкач 18035
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук