Україна офіційно не погоджувалася на публікацію розмови Трампа і Зеленського, – експосол
Експосол України у США Валерій Чалий наголосив, що коли б українська сторона погоджувалася на оприлюднення розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, з неї мали б зняти гриф секретності. Втім, за його словами, жодних відповідних процедур в Україні не проводилося.
Так само ніхто не надавав згоди американцям на оприлюднення стенограми розмови, заявив Чалий в інтерв'ю "Лівому берегу".
До слова: Напруження відчувається, – Пристайко про наслідки скандальної розмови Зеленського з Трампом
"Телефонні розмови лідерів мають обмежений доступ. У США це дуже чітко регламентується – це було помітно на прикладі останнього скандалу, де йшлося про надвисокий ступінь таємності. В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти усі грифи", – пояснив експосол України у США.
Водночас, за його словами, жодних процедур щодо погодження зняття грифу секретності в Україні не проводилося. Так само не надавав своєї згоди на публікацію розмови і Володимир Зеленський.
Тим не менш, Валерій Чалий переконаний: те, що розмова українського та американського лідерів стала публічною, лише вберегло Україну та її президента від великих проблем.
Зараз до цієї історії прикута величезна увага. Якщо ці всі телефонні розмови, ці роздруківки правдиві, то є можливість уникнути затягування України в американські внутрішньополітичні чвари,
– пояснив дипломат.
Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського?
- Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.