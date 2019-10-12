Напруження відчувається, – Пристайко про наслідки скандальної розмови Зеленського з Трампом

Після оприлюднення тексту скандальної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського з’явилась певна напруга у спілкуванні із західними партнерами України.

Однак у радикальні форми обрана не вилилась, про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю Укрінформу.

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Він вважає, що "з боку західних партнерів тут присутня дещо перебільшена емоційна складова". За словами Пристайка, все-таки "певне напруження відчувається.

Я давно працюю в дипломатії, і, відверто кажучи, не дуже вірю, що лідери країн такі тонкошкірі. Скоріше, тут має місце деяка награність і певне бажання використати цей момент,

– пояснив він.

Глава МЗС також додав, що у зв’язку з оприлюдненням цієї розмови дипломатія зіткнулась з "абсолютно новою реальністю". На думку Пристайка, вона "дика, але треба до неї адаптуватись"

"Ми давно жартували з колегами, що наша професія вимирає, бо лідери почали спілкуватися між собою напряму. Але навіть ми не думали, що так швидко деталі їхнього спілкування стануть відомі широкому загалу", – зазначив міністр.

Пристайко додав, що "тепер усі лідери задумалися, як розмовляти з Трампом і між собою".

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму скандальної телефонної розмови, що відбулася між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.

Як Зеленський і Трамп обговорювали Німеччину та Францію?

Політики говорили про те, що Німеччина і Франція роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку Зеленського і Трампа, поводяться і більшість європейських лідерів.

У Берліні на ці слова вже відреагували: кажуть – ставлення до Києва після оприлюднення тексту телефонної розмови Зеленського і Трампа не змінять.

Вже 9 жовтня президент Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили питання відновлення територіальної цілісності України. Зеленський, зокрема, високо оцінив вагому підтримку, яку Меркель здійснює для досягнення миру в Україні.

Що тепер загрожує Трампу?

Скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.



Так, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.