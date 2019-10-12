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      Напряжение чувствуется, – Пристайко о последствиях скандального разговора Зеленского с Трампом

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      Пристайко рассказал о последствиях скандального разговора Зеленского с Трампом
      Пристайко рассказал о последствиях скандального разговора Зеленского с Трампом / Коллаж 24 канала

      После обнародования текста скандального разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского появилась определенная напряженность в общении с западными партнерами Украины.

      Однако в радикальные формы не вылилась, об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу.

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      Он считает, что "со стороны западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая". По словам Пристайко, все-таки "определенное напряжение чувствуется.

      Я давно работаю в дипломатии, и, откровенно говоря, не очень верю, что лидеры стран такие тонкокожие. Скорее, здесь имеет место некоторая наигранность и определенное желание использовать этот момент,
      – пояснил он.

      Глава МИД также добавил, что в связи с обнародованием этого разговора "дипломатия столкнулась с совершенно новой реальностью". По мнению Пристайко, она "дикая, но надо к ней адаптироваться"

      "Мы давно шутили с коллегами, что наша профессия вымирает, потому что лидеры стали общаться между собой напрямую. Но даже мы не думали, что так быстро детали их общения станут известны широкой общественности", – отметил министр.

      Пристайко добавил, что "теперь все лидеры задумались, как разговаривать с Трампом и между собой".

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму скандальной телефонной беседы, которая состоялась между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на два месяца раньше. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь.

      Как Зеленский и Трамп обсуждали Германию и Францию?

      • Политики говорили о том, что Германия и Франция делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению Зеленского и Трампа, ведут себя и большинство европейских лидеров.
      • В Берлине на эти слова уже отреагировали: говорят – отношение к Киеву после обнародования текста телефонного разговора Зеленского и Трампа не изменят.
      • Уже 9 октября президент Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Зеленский, в частности, высоко оценил весомую поддержку, которую Меркель осуществляет для достижения мира в Украине.

      Что теперь грозит Трампу?

      Скандал не прошел без последствий – именно из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      Так, с в разговоре украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости США Новости Франции Эммануэль Макрон Ангела Меркель Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп
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