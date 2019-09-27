У Меркель прокомментировали скандальный разговор Зеленского и Трампа

В Берлине подчеркивают, что не изменят отношение к Киеву после обнародования текста телефонного разговора Зеленского и Трампа. Однако дать больше комментариев у канцлера Германии Ангелы Меркель отказываются.

Германия в последнее время помогала Украине немало, об этом заявил ее спикер Штеффен Зайберт во время брифинга в пятницу, 27 сентября, пишет Укринформ.

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Он также напомнил, что в Нью-Йорке Меркель встречалась и с Трампом, и с Зеленским.

Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров,

– сказал Зайберт.

Пресс-секретарь Меркель добавил, что Украина и Германия ведут активный диалог с целью подготовки саммита в "нормандском формате". Кроме того, представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль подчеркнул, что участие Германии в делах Украины очень велико.

Так, по данным организации экономического сотрудничества, ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане оказания помощи Украине после США и ЕС, в который ФРГ также делает взносы.

Бреуль добавил, что Берлин очень сильно ангажирован политически в вопросе решения конфликта в Украине и играет большую роль в минском процессе.

И мы будем продолжать принимать активное участие,

– заверил он.

Между тем Бреуль предложил предоставить американской стороне все необходимые цифры, "если ей не хватает информации".

Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом? В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



Также оба политика говорили о том, что Германия и Ангела Меркель делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению Зеленского и Трампа, ведет себя и большинство европейских лидеров. Полный текст на украинском языке – читайте здесь.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что и дальше будет задерживать выделение финансовой помощи Украине. По его словам, США начнут выделять деньги, когда так будет делать и Европа.