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      У Меркель прокомментировали скандальный разговор Зеленского и Трампа

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      В Германии ответили на критику в разговоре Зеленского и Трампа
      В Германии ответили на критику в разговоре Зеленского и Трампа / 24 канал

      В Берлине подчеркивают, что не изменят отношение к Киеву после обнародования текста телефонного разговора Зеленского и Трампа. Однако дать больше комментариев у канцлера Германии Ангелы Меркель отказываются.

      Германия в последнее время помогала Украине немало, об этом заявил ее спикер Штеффен Зайберт во время брифинга в пятницу, 27 сентября, пишет Укринформ.

      Узнайте больше: Немецкие СМИ массово публикуют данные о помощи Украине после разговора Зеленского с Трампом

      Он также напомнил, что в Нью-Йорке Меркель встречалась и с Трампом, и с Зеленским.

      Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров,
      – сказал Зайберт.

      Пресс-секретарь Меркель добавил, что Украина и Германия ведут активный диалог с целью подготовки саммита в "нормандском формате". Кроме того, представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль подчеркнул, что участие Германии в делах Украины очень велико.

      Так, по данным организации экономического сотрудничества, ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане оказания помощи Украине после США и ЕС, в который ФРГ также делает взносы.

      Бреуль добавил, что Берлин очень сильно ангажирован политически в вопросе решения конфликта в Украине и играет большую роль в минском процессе.

      И мы будем продолжать принимать активное участие,
      – заверил он.

      Между тем Бреуль предложил предоставить американской стороне все необходимые цифры, "если ей не хватает информации".

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом? В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

      Также оба политика говорили о том, что Германия и Ангела Меркель делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению Зеленского и Трампа, ведет себя и большинство европейских лидеров. Полный текст на украинском языке – читайте здесь.

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что и дальше будет задерживать выделение финансовой помощи Украине. По его словам, США начнут выделять деньги, когда так будет делать и Европа.

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      Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости Украины Телефонный разговор Зеленского и Трампа Владимир Зеленский Ангела Меркель
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