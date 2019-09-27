У Меркель прокоментували скандальну розмову Зеленського та Трампа

У Берліні наголошують, що не змінять ставлення до Києва після оприлюднення тексту телефонної розмови Зеленського і Трампа. Одна дати більше коментарів у канцлерки Німеччини Ангели Меркель відмовляються.

Німеччина протягом останнього часу допомагала Україні чимало, на цьому наголосив її речник Штеффен Зайберт під час брифінгу у п’ятницю, 27 вересня, пише Укрінформ.

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Він також нагадав, що у Нью-Йорку Меркель зустрічалася і з Трампом, і з Зеленським.

Ми не коментуємо розшифровки телефонних розмов,

– сказав Зайберт.

Речник Меркель додав, що Україна та Німеччина ведуть активний діалог з метою підготовки саміту в нормандському форматі". Окрім того, представник МЗС ФРН Райнар Бреуль наголосив, що участь Німеччини у справах України є дуже великою.

Так, за даними організації економічного співробітництва, ФРН є третім найбільшим партнером у плані надання допомоги Україні після США та ЄС, у який ФРН також робить внески.

Бреуль додав, що Берлін дуже сильно ангажований політично в питанні розв’язання конфлікту в Україні та відіграє велику роль у мінському процесі.

І ми будемо продовжувати брати активну участь,

– запевнив він.

Водночас Бреуль запропонував надати американській стороні усі необхідні цифри, "якщо їй бракує інформації".

Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Також обидва політики говорили про те, що Німеччина і Ангела Меркель роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку Зеленського і Трампа, поводяться і більшість європейських лідерів. Повний текст українською мовою – читайте тут.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Окрім того, президент США Дональд Трамп заявив, що і надалі буде затримувати виділення фінансової допомоги Україні. За його словами, США почне виділяти гроші, коли так робитиме і Європа.