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      У Меркель прокоментували скандальну розмову Зеленського та Трампа

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      У Німеччині відповіли на критику в розмові Зеленського та Трампа
      У Німеччині відповіли на критику в розмові Зеленського та Трампа / 24 канал

      У Берліні наголошують, що не змінять ставлення до Києва після оприлюднення тексту телефонної розмови Зеленського і Трампа. Одна дати більше коментарів у канцлерки Німеччини Ангели Меркель відмовляються.

      Німеччина протягом останнього часу допомагала Україні чимало, на цьому наголосив її речник Штеффен Зайберт під час брифінгу у п’ятницю, 27 вересня, пише Укрінформ.

      Знайте більше: Німецькі ЗМІ масово публікують дані про допомогу Україні після розмови Зеленського з Трампом

      Він також нагадав, що у Нью-Йорку Меркель зустрічалася і з Трампом, і з Зеленським.

      Ми не коментуємо розшифровки телефонних розмов,
      – сказав Зайберт.

      Речник Меркель додав, що Україна та Німеччина ведуть активний діалог з метою підготовки саміту в нормандському форматі". Окрім того, представник МЗС ФРН Райнар Бреуль наголосив, що участь Німеччини у справах України є дуже великою.

      Так, за даними організації економічного співробітництва, ФРН є третім найбільшим партнером у плані надання допомоги Україні після США та ЄС, у який ФРН також робить внески.

      Бреуль додав, що Берлін дуже сильно ангажований політично в питанні розв’язання конфлікту в Україні та відіграє велику роль у мінському процесі.

      І ми будемо продовжувати брати активну участь,
      – запевнив він.

      Водночас Бреуль запропонував надати американській стороні усі необхідні цифри, "якщо їй бракує інформації".

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      Також обидва політики говорили про те, що Німеччина і Ангела Меркель роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку Зеленського і Трампа, поводяться і більшість європейських лідерів. Повний текст українською мовою – читайте тут.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      Окрім того, президент США Дональд Трамп заявив, що і надалі буде затримувати виділення фінансової допомоги Україні. За його словами, США почне виділяти гроші, коли так робитиме і Європа.

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      Теги: Новини політики Новини України Ангела Меркель Телефонна розмова Зеленського і Трампа Володимир Зеленський Дональд Трамп
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