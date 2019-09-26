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      Німецькі ЗМІ масово публікують дані про допомогу Україні після розмови Зеленського з Трампом

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      Зеленський поговорив з Трампом
      Зеленський поговорив з Трампом / president.gov.ua

      Під час розмови між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, президенти розкритикували Німеччину за недостатню допомогу Україні. Німецькі ЗМІ почали масово публікувати суми виділеної допомоги від початку війни на Донбасі з 2014 року.

      У ніч на четвер видання Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung та інші перепублікували дані, оприлюднені агентством DPA.

      Читайте також: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма

      ЗМІ стверджують, що Німеччина з початку кризи в Україні надала допомогу країні на суму в 1,4 мільярда євро. 

      німеччина україна гроші допомога
      Німецькі ЗМІ публікують інформацію про допомогу для України/ Скріншот з Spiegel

      За інформацією уряду Німеччини, тільки в рамках співпраці з метою сприяння розвитку України Берлін витратив 544 мільйонів євро.

      Окрім того, додатково Берлін виділив:

      • 110 мільйонів євро гуманітарної допомоги;
      • фінансовий кредит на 500 мільйонів євро;
      • 25 мільйонів євро на заходи щодо стабілізації ситуації в країні;
      • близько 200 мільйонів євро, виплачені Києву по каналах ЄС.

      У Німеччині заявляють, що за оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку, за обсягами виділеної допомоги Німеччина є третім за величиною донором України після ЄС і США.

      До речі, в уряді Німеччини наразі офіційно не коментували заяви президента Зеленського.

      Зеленський у США зустрівся з Трампом: головні теми розмови – тут.

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?
      У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Війна на Донбасі Гроші Україна – Росія Володимир Зеленський Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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