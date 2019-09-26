Німецькі ЗМІ масово публікують дані про допомогу Україні після розмови Зеленського з Трампом
Під час розмови між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, президенти розкритикували Німеччину за недостатню допомогу Україні. Німецькі ЗМІ почали масово публікувати суми виділеної допомоги від початку війни на Донбасі з 2014 року.
У ніч на четвер видання Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung та інші перепублікували дані, оприлюднені агентством DPA.
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ЗМІ стверджують, що Німеччина з початку кризи в Україні надала допомогу країні на суму в 1,4 мільярда євро.
Німецькі ЗМІ публікують інформацію про допомогу для України/ Скріншот з Spiegel
За інформацією уряду Німеччини, тільки в рамках співпраці з метою сприяння розвитку України Берлін витратив 544 мільйонів євро.
Окрім того, додатково Берлін виділив:
- 110 мільйонів євро гуманітарної допомоги;
- фінансовий кредит на 500 мільйонів євро;
- 25 мільйонів євро на заходи щодо стабілізації ситуації в країні;
- близько 200 мільйонів євро, виплачені Києву по каналах ЄС.
У Німеччині заявляють, що за оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку, за обсягами виділеної допомоги Німеччина є третім за величиною донором України після ЄС і США.
До речі, в уряді Німеччини наразі офіційно не коментували заяви президента Зеленського.
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Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?
У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.
Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.
25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.