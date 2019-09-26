Немецкие СМИ массово публикуют данные о помощи Украине после разговора Зеленского с Трампом

Во время разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, президенты раскритиковали Германию за недостаточную помощь Украине. Немецкие СМИ начали массово публиковать суммы выделенной помощи от начала войны на Донбассе с 2014 года.

В ночь на четверг издание Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung и другие перепублікували данные, обнародованные агентством DPA.

Читайте также: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что показала стенограмма

СМИ утверждают, что Германия с начала кризиса в Украине предоставила помощь стране на сумму в 1,4 миллиарда евро.

Немецкие СМИ публикуют информацию о помощи для Украины/ Скриншот из Spiegel

По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развития Украины Берлин потратил 544 миллионов евро.

Кроме того, дополнительно Берлин выделил:

110 миллионов евро гуманитарной помощи;

финансовый кредит на 500 миллионов евро;

25 миллионов евро на меры по стабилизации ситуации в стране;

около 200 миллионов евро, выплачены Киеву по каналам ЕС.

В Германии заявляют, что по оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объему выделенной помощи Германия является третьим по величине донором Украины после ЕС и США.

Кстати, в правительстве Германии пока официально не комментировали заявление президента Зеленского.

Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора – здесь.

Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?

В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



Из-за телефонного скандала, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.



25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст – читайте здесь. Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.