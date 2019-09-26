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      Немецкие СМИ массово публикуют данные о помощи Украине после разговора Зеленского с Трампом

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      Зеленский поговорил с Трампом
      Зеленский поговорил с Трампом / president.gov.ua

      Во время разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, президенты раскритиковали Германию за недостаточную помощь Украине. Немецкие СМИ начали массово публиковать суммы выделенной помощи от начала войны на Донбассе с 2014 года.

      В ночь на четверг издание Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung и другие перепублікували данные, обнародованные агентством DPA.

      Читайте также: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что показала стенограмма

      СМИ утверждают, что Германия с начала кризиса в Украине предоставила помощь стране на сумму в 1,4 миллиарда евро.

      німеччина україна гроші допомогаНемецкие СМИ публикуют информацию о помощи для Украины/ Скриншот из Spiegel

      По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развития Украины Берлин потратил 544 миллионов евро.

      Кроме того, дополнительно Берлин выделил:

      • 110 миллионов евро гуманитарной помощи;
      • финансовый кредит на 500 миллионов евро;
      • 25 миллионов евро на меры по стабилизации ситуации в стране;
      • около 200 миллионов евро, выплачены Киеву по каналам ЕС.

      В Германии заявляют, что по оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объему выделенной помощи Германия является третьим по величине донором Украины после ЕС и США.

      Кстати, в правительстве Германии пока официально не комментировали заявление президента Зеленского.

      Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора – здесь.

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?
      В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

      Из-за телефонного скандала, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст – читайте здесь. Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Война на Донбассе Деньги Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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