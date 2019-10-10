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      Завжди говорю те, що думаю: Зеленський не збирається вибачатися перед Меркель

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      За свої слова про недостатню допомогу з боку Німеччини, сказані під час скандальної телефонної розмови з Трампом, президент Зеленський не збирається вибачатися перед Ангелою Меркель. Він вдячний їй за підтримку, але свої слова не заперечує.

      Про те, чи збирається він просити вибачення, у Зеленського запитали журналісти під час пресмарафону, який гарант проводить у Києві.

      До теми: Зеленський порозмовляв з Меркель: що обговорили

      Я розмовляв з канцлером буквально вчора (9 жовтня – 24 канал), у нас – гарні відносини, ми не підіймали цієї теми (стенограма розмови з Трампом – 24 канал). Думаю, ситуація зрозуміла, вона знає, чому моя риторика була такою. Я сказав те, що я думаю, я так завжди роблю,
      – наголосив Зеленський.

      Він також додав, що під час розмови з Трампом не хотів нікого образити та дуже вдячний міжнародним партнерам за всебічну підтримку.

      Я всім вдячний. Але вони повертали Росію в ПАРЄ, продовжували "Північний потік-2", тобто вони теж показали позицію своєї країни. Вони захищають свою країну, свій бізнес, але ця позиція мене не влаштовує. Вони мені там чесно казали, я теж чесно говорив свою позицію,
      – додав гарант.

      Як Зеленський і Трамп обговорювали Німеччину у своїй скандальній розмові?

      • Політики говорили про те, що Німеччина і Ангела Меркель роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку Зеленського і Трампа, поводяться і більшість європейських лідерів.
      • У Берліні на ці слова вже відреагували: кажуть – ставлення до Києва після оприлюднення тексту телефонної розмови Зеленського і Трампа не змінять.
      • Вже 9 жовтня президент Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили питання відновлення територіальної цілісності України. Зеленський, зокрема, високо оцінив вагому підтримку, яку Меркель здійснює для досягнення миру в Україні.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Пресмарафон Зеленського Володимир Зеленський Президент України Ангела Меркель Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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