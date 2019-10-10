Завжди говорю те, що думаю: Зеленський не збирається вибачатися перед Меркель

За свої слова про недостатню допомогу з боку Німеччини, сказані під час скандальної телефонної розмови з Трампом, президент Зеленський не збирається вибачатися перед Ангелою Меркель. Він вдячний їй за підтримку, але свої слова не заперечує.

Про те, чи збирається він просити вибачення, у Зеленського запитали журналісти під час пресмарафону, який гарант проводить у Києві.

До теми: Зеленський порозмовляв з Меркель: що обговорили

Я розмовляв з канцлером буквально вчора (9 жовтня – 24 канал), у нас – гарні відносини, ми не підіймали цієї теми (стенограма розмови з Трампом – 24 канал). Думаю, ситуація зрозуміла, вона знає, чому моя риторика була такою. Я сказав те, що я думаю, я так завжди роблю,

– наголосив Зеленський.

Він також додав, що під час розмови з Трампом не хотів нікого образити та дуже вдячний міжнародним партнерам за всебічну підтримку.

Я всім вдячний. Але вони повертали Росію в ПАРЄ, продовжували "Північний потік-2", тобто вони теж показали позицію своєї країни. Вони захищають свою країну, свій бізнес, але ця позиція мене не влаштовує. Вони мені там чесно казали, я теж чесно говорив свою позицію,

– додав гарант.

Як Зеленський і Трамп обговорювали Німеччину у своїй скандальній розмові?