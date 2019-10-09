Зеленський порозмовляв з Меркель

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 9 жовтня обговорили питання відновлення територіальної цілісності Української держави.

Це вже п’ята телефонна розмова Зеленського та Меркель, написав у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів – наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України!", – мовиться у повідомленні українського посла.

Щойно відбулася вже 5-а за ліком телефонна розмова між Президентом @ZelenskyyUa та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України! pic.twitter.com/Qic63Xqm28 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 9, 2019

Як Меркель раніше зреагувала на згоду України на формулу Штайнмаєра?

Канцлерка Німеччини назвала прогресом узгодження формули. Проте наголосила, що говорити про можливе зняття санкцій з Росії поки що зарано.

"Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови, і всі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч на рівні глав держав і урядів", – сказала Меркель.

Що передбачає формула Штайнмаєра?