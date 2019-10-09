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      Зеленський порозмовляв з Меркель

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      Зеленський порозмовляв з Меркель
      Зеленський порозмовляв з Меркель / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 9 жовтня обговорили питання відновлення територіальної цілісності Української держави.

      Це вже п’ята телефонна розмова Зеленського та Меркель, написав у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник.

      Читайте також: Меркель розкрила місце проведення зустрічі у нормандському форматі

      "Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів – наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України!", – мовиться у повідомленні українського посла.

       

      Як Меркель раніше зреагувала на згоду України на формулу Штайнмаєра?

      Канцлерка Німеччини назвала прогресом узгодження формули. Проте наголосила, що говорити про можливе зняття санкцій з Росії поки що зарано.

      "Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови, і всі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч на рівні глав держав і урядів", – сказала Меркель.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      • Припинення вогню на Донбасі;
      • розведення військ;
      • ухвалення Верховною Радою закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО (особливий статус Донбасу);
      • проведення на Донбасі місцевих виборів під егідою ОБСЄ.
      • Після виконання цих пунктів піднімається питання про виведення російських військ з ОРДЛО та встановлення українською стороною контролю на російсько-українському кордоні.
      blog_ava
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Зеленський Ангела Меркель Новини України Новини політики
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