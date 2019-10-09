Зеленський порозмовляв з Меркель
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 9 жовтня обговорили питання відновлення територіальної цілісності Української держави.
Це вже п’ята телефонна розмова Зеленського та Меркель, написав у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник.
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"Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів – наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України!", – мовиться у повідомленні українського посла.
Як Меркель раніше зреагувала на згоду України на формулу Штайнмаєра?
Канцлерка Німеччини назвала прогресом узгодження формули. Проте наголосила, що говорити про можливе зняття санкцій з Росії поки що зарано.
"Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови, і всі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч на рівні глав держав і урядів", – сказала Меркель.
Що передбачає формула Штайнмаєра?
- Припинення вогню на Донбасі;
- розведення військ;
- ухвалення Верховною Радою закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО (особливий статус Донбасу);
- проведення на Донбасі місцевих виборів під егідою ОБСЄ.
- Після виконання цих пунктів піднімається питання про виведення російських військ з ОРДЛО та встановлення українською стороною контролю на російсько-українському кордоні.