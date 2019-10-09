Зеленский поговорил с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель 9 октября обсудили вопросы восстановления территориальной целостности Украинского государства.

Это уже пятый телефонный разговор Зеленского и Меркель, написал в твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!", – говорится в сообщении украинского посла.

Щойно відбулася вже 5-а за ліком телефонна розмова між Президентом @ZelenskyyUa та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України! pic.twitter.com/Qic63Xqm28 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 9, 2019

Как Меркель ранее среагировала на согласие Украины на формулу Штайнмайера?

Канцлер Германии назвала прогрессом согласование формулы. Однако отметила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока рано.

"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча на уровне глав государств и правительств", – сказала Меркель.

Что предусматривает формула Штайнмайера?