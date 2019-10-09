Зеленский поговорил с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель 9 октября обсудили вопросы восстановления территориальной целостности Украинского государства.
Это уже пятый телефонный разговор Зеленского и Меркель, написал в твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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"Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!", – говорится в сообщении украинского посла.
Как Меркель ранее среагировала на согласие Украины на формулу Штайнмайера?
Канцлер Германии назвала прогрессом согласование формулы. Однако отметила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока рано.
"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча на уровне глав государств и правительств", – сказала Меркель.
Что предусматривает формула Штайнмайера?
- Прекращение огня на Донбассе;
- разведение войск;
- принятие Верховной Радой закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (особый статус Донбасса);
- проведение на Донбассе местных выборов под эгидой ОБСЕ.
- После выполнения этих пунктов поднимается вопрос о выводе российских войск с ОРДЛО и установлении украинской стороной контроля над российско-украинской границей.