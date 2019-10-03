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      Украина согласилась на формулу Штайнмайера: реакция Франции и Германии

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      Западные лидеры прокомментировали согласие Украины на формулу Штайнмайера
      Западные лидеры прокомментировали согласие Украины на формулу Штайнмайера / Фото из Тwitter

      Страны нормандской четверки Франция и Германия называют прогрессом согласование Украиной формулы Штайнмайера на переговорах в Минске. Это будет способствовать урегулированию войны на Донбассе.

      Министерство иностранных дел Франции в официальном заявлении отметило, что приветствует согласование формулы Штайнмайера. Это демонстрирует прогресс в реализации минских договоренностей.

      К теме: Компромисс по Минску, – Россия отметилась заявлением о формуле Штайнмайера

      Условия для вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей были уточнены, и вывод вооруженных сил из трех районов был согласован сторонами. Франция приветствует эти достижения,
      – заявили в МИД.

      Следовательно, теперь есть все условия для проведения в Париже встречи президентов Украины, Германии, Франции, России в нормандском формате.

      Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Канцлер Германии Ангела Меркель также назвала прогрессом согласование формулы. Однако, говорить о возможном снятии санкций с России пока рано.

      Мы добились прогресса, но нужно много последующих шагов. Это не означает, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча на уровне глав государств и правительств,
      – сказала Меркель.

      Интересно: В городах Украины прошли протесты из-за формулы Штайнмайера: фото, видео

      В то же время, МИД Великобритании назвал подписание формулы Штайнмайера частью мирного урегулирования на Донбассе и обнадеживающим шагом. Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий для проведения местных выборов на востоке Украины.

      "К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", – подчеркнул государственный министр ВБ по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер.

      Он также отметил, что теперь Россия должна продемонстрировать желание для прекращения конфликта, немедленно перестать поддерживать сепаратистов и выполнять свои обязательства по минским соглашениям.

      О чем говорится в формуле Штайнмайера?1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, что ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса. Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент Украины подчеркнул, что выборы состоятся лишь при условии, что с оккупированных территорий Донбасса будут выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Формула Штайнмайера Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Минские договоренности Нормандский формат Великобритания Новости Франции Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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