Украина согласилась на формулу Штайнмайера: реакция Франции и Германии
Страны нормандской четверки Франция и Германия называют прогрессом согласование Украиной формулы Штайнмайера на переговорах в Минске. Это будет способствовать урегулированию войны на Донбассе.
Министерство иностранных дел Франции в официальном заявлении отметило, что приветствует согласование формулы Штайнмайера. Это демонстрирует прогресс в реализации минских договоренностей.
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Условия для вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей были уточнены, и вывод вооруженных сил из трех районов был согласован сторонами. Франция приветствует эти достижения,
– заявили в МИД.
Следовательно, теперь есть все условия для проведения в Париже встречи президентов Украины, Германии, Франции, России в нормандском формате.
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Канцлер Германии Ангела Меркель также назвала прогрессом согласование формулы. Однако, говорить о возможном снятии санкций с России пока рано.
Мы добились прогресса, но нужно много последующих шагов. Это не означает, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча на уровне глав государств и правительств,
– сказала Меркель.
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В то же время, МИД Великобритании назвал подписание формулы Штайнмайера частью мирного урегулирования на Донбассе и обнадеживающим шагом. Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий для проведения местных выборов на востоке Украины.
"К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", – подчеркнул государственный министр ВБ по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер.
Он также отметил, что теперь Россия должна продемонстрировать желание для прекращения конфликта, немедленно перестать поддерживать сепаратистов и выполнять свои обязательства по минским соглашениям.
О чем говорится в формуле Штайнмайера?1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, что ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.
Согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса. Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
Президент Украины подчеркнул, что выборы состоятся лишь при условии, что с оккупированных территорий Донбасса будут выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.
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