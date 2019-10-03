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      Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: реакція Франції та Німеччини

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      Західні лідери прокоментували згоду України на формулу Штайнмаєра
      Західні лідери прокоментували згоду України на формулу Штайнмаєра / Фото з Тwitter

      Країни нормандської четвірки Франція та Німеччина називають прогресом погодження Україною формули Штайнмаєра на переговорах у Мінську. Це сприятиме врегулюванню війни на Донбасі.

      Міністерство закордонних справ Франції в офіційній заяві наголосило, що вітає узгодження формули Штайнмаєра. Це демонструє прогрес у реалізації мінських домовленостей.

      До теми: Компроміс щодо Мінська, – Росія відзначилась заявою про формулу Штайнмаєра

      Умови для вступу в силу майбутнього статусу Донецької та Луганської областей були уточнені, і виведення озброєних сил з трьох районів було узгоджено сторонами. Франція вітає ці досягнення,
      – заявили в МЗС.

      Відтак, наразі є усі умови для проведення у Парижі зустрічі президентів України, Німеччини, Франції, Росії у нормандському форматі. 

      Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також назвала прогресом узгодження формули. Проте, говорити про можливе зняття санкцій із Росії поки що зарано.

      Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови, і всі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч на рівні глав держав і урядів,
      – сказала Меркель.

      Цікаво: У містах України пройшли протести через формулу Штайнмаєра: фото, відео

      Водночас, МЗС Великої Британії назвало підписання формули Штайнмаєра частиною мирного врегулювання на Донбасі та обнадійливим кроком. Лондон підтримує вимоги Києва щодо дотримання низки умов для проведення місцевих виборів на сході України.

      "До них відносяться всеосяжне припинення вогню, виведення іноземних військ і безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів за виборами і ЗМІ", – підкреслив державний міністр ВБ з питань Європи і США Крістофер Пінчер.

      Він також відзначив, що тепер Росія повинна продемонструвати бажання для припинення конфлікту, негайно перестати підтримувати сепаратистів і виконувати свої зобов’язання за мінськими угодами.

      Про що йдеться в формулі Штайнмаєра?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

      Згідно з формулою на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про закон про особливий статус Донбасу. Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.

      Президент України наголосив, що вибори відбудуться лише за умови, що з окупованих територій Донбасу будуть виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України. 

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Новини політики Ангела Меркель Новини Франції Велика Британія Нормандський формат Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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