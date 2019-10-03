Росія зробила заяву про формулу Штайнмаєра: Це компоміс щодо Мінська

У Росії переконані, що запасного плану щодо виконання мінських угод бути не може, адже вони є базою для врегулювання конфлікту на Донбасі. Водночас формула Штайнмаєра – це компромісний варіант.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що уся робота щодо встановлення миру на Донбасі має базуватися саме на мінських домовленостях, передає "Интерфакс-Россия".

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Плану "Б" бути не може. Мінські угоди – це база, на якій все має вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то формула Штайнмаєра – це вже компроміс у порівнянні з початковим текстом мінських угод, схваленим Радою Безпеки ООН. Початковий текст передбачав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів,

– сказав він.

Глава російського МЗС додав, що під час переговорів у нормандському форматі в попередні роки п'ятий президент України Петро Порошенко "виступав проти послідовного надання особливого статусу для Донбасу і виборів", оскільки не знав, за кого голосуватимуть люди.

Тому Штайнмаєр запропонував свій компромісний план розв'язання проблеми, який зараз відомий як "формула Штайнмаєра". При його реалізації нібито немає ніяких відходів від базових принципів мінських угод.

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Тим не менш, за словами Лаврова, ця формула включає амністію бойовиків, особливий статус регіону, закріплений у Конституції, розведення сил і засобів, повне відновлення економічних зв'язків та зняття блокади.

Президент України Володимир Зеленський не підтримує амністію бойовиків і "міліції" в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Окрім того, російський дипломат відзначив, що після підписання формули Штайнмаєра президенти України, Росії, Німеччини та Франції самі мають визначати дату проведення зустрічі у нормандському форматі.

Зауважимо, 1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Про що йдеться в формулі Штайнмаєра?Згідно з формулою на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про закон про особливий статус Донбасу.



Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.



Президент України наголосив, що вибори відбудуться лише за умови, що з окупованих територій Донбасу будуть виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України. Інакше вибори в ОРДЛО не відбудуться.