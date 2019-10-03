Компромисс по Минску, – Россия отметилась заявлением о формуле Штайнмайера

В России убеждены, что запасного плана по выполнению минских соглашений быть не может, ведь они являются базой для урегулирования конфликта на Донбассе. В то же время формула Штайнмайера – это компромиссный вариант.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вся работа по установлению мира на Донбассе должна базироваться именно на минских договоренностях, передает "Интерфакс-Россия".

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Плана "Б" быть не может. Минские соглашения – это база, на которой все должно выстраиваться. Если уж быть конкретным, то формула Штайнмайера – это уже компромисс по сравнению с первоначальным текстом минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Первоначальный текст предусматривал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов,

– сказал он.

Глава российского МИД добавил, что во время переговоров в нормандском формате в предыдущие годы пятый президент Украины Петр Порошенко "выступал против последовательного предоставления особого статуса для Донбасса и выборов", поскольку не знал, за кого будут голосовать люди.

Поэтому Штайнмайер предложил свой компромиссный план решения проблемы, который сейчас известен как "формула Штайнмайера". При его реализации якобы нет никаких отходов от базовых принципов минских соглашений.

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Тем не менее, по словам Лаврова, эта формула включает амнистию боевиков, особый статус региона, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное восстановление экономических связей и снятие блокады.

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает амнистию боевиков и "милиции" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, российский дипломат отметил, что после подписания формулы Штайнмайера президенты Украины, России, Германии и Франции сами должны определять дату проведения встречи в нормандском формате.

Отметим, 1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, что ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

О чем говорится в формуле Штайнмайера?Согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса.



Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



Президент Украины подчеркнул, что выборы состоятся лишь при условии, что с оккупированных территорий Донбасса будут выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины. Иначе выборы в ОРДЛО не состоятся.