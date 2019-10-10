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      Всегда говорю то, что думаю: Зеленский не собирается извиняться перед Меркель

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      За свои слова о недостаточной помощи со стороны Германии, сказанные во время скандального телефонного разговора с Трампом, президент Зеленский не собирается извиняться перед Ангелой Меркель. Он благодарен ей за поддержку, но свои слова не отрицает.

      О том, собирается ли он просить прощения, у Зеленского спросили журналисты во время пресс-марафона, который гарант проводит в Киеве.

      К теме: Зеленский поговорил с Меркель: что обсудили

      Я разговаривал с канцлером буквально вчера (9 октября – 24 канал), у нас хорошие отношения, мы не поднимали эту тему (стенограмма разговора с Трампом 24 канал). Думаю, ситуация понятна, она знает, почему моя риторика была такой. Я сказал то, что я думаю, я так всегда делаю,
      отметил Зеленский.

      Он также добавил, что во время разговора с Трампом не хотел никого обидеть и очень благодарен международным партнерам за всестороннюю поддержку.

      Я всем благодарен. Но они возвращали Россию в ПАСЕ, продолжали "Северный поток-2", то есть они показали позицию своей страны. Они защищают свою страну, свой бизнес, но эта позиция меня не устраивает. Они мне там честно говорили, я тоже честно говорил свою позицию,
      добавил гарант.

      Как Зеленский и Трамп обсуждали Германию в своем скандальном разговоре?

      • Политики говорили о том, что Германия и Ангела Меркель делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению Зеленского и Трампа, ведут себя и большинство европейских лидеров.
      • В Берлине на эти слова уже отреагировали: говорят– отношение к Киеву после обнародования текста телефонного разговора Зеленского и Трампа не изменят.
      • Уже 9 октября президент Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский, в частности, высоко оценил весомую поддержку, которую Меркель осуществляет для достижения мира в Украине.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Новости Украины Телефонный разговор Зеленского и Трампа Ангела Меркель Президент Украины
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