Всегда говорю то, что думаю: Зеленский не собирается извиняться перед Меркель

За свои слова о недостаточной помощи со стороны Германии, сказанные во время скандального телефонного разговора с Трампом, президент Зеленский не собирается извиняться перед Ангелой Меркель. Он благодарен ей за поддержку, но свои слова не отрицает.

О том, собирается ли он просить прощения, у Зеленского спросили журналисты во время пресс-марафона, который гарант проводит в Киеве.

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Я разговаривал с канцлером буквально вчера (9 октября – 24 канал), у нас – хорошие отношения, мы не поднимали эту тему (стенограмма разговора с Трампом – 24 канал). Думаю, ситуация понятна, она знает, почему моя риторика была такой. Я сказал то, что я думаю, я так всегда делаю,

– отметил Зеленский.

Он также добавил, что во время разговора с Трампом не хотел никого обидеть и очень благодарен международным партнерам за всестороннюю поддержку.

Я всем благодарен. Но они возвращали Россию в ПАСЕ, продолжали "Северный поток-2", то есть они показали позицию своей страны. Они защищают свою страну, свой бизнес, но эта позиция меня не устраивает. Они мне там честно говорили, я тоже честно говорил свою позицию,

– добавил гарант.

Как Зеленский и Трамп обсуждали Германию в своем скандальном разговоре?