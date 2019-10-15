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      Украина официально не соглашалась на публикацию разговора Трампа и Зеленского, – екс-посол

      11 Читати новину українською
      Чалый заявил, что Украина не согласовывала публикацию разговора Трампа и Зеленского
      Чалый заявил, что Украина не согласовывала публикацию разговора Трампа и Зеленского / dt.ua

      Екс-посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что если бы украинская сторона соглашалась на обнародование разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, с нее должны были снять гриф секретности. Впрочем, по его словам, никаких соответствующих процедур в Украине не проводилось.

      Так же никто не давал согласия американцам на обнародование стенограммы разговора, заявил Чалый в интервью "Левому берегу".

      К слову: Напряжение чувствуется,  Пристайко о последствиях скандального разговора Зеленского с Трампом

      "Телефонные разговоры лидеров имеют ограниченный доступ. В США это очень четко регламентируется  это было заметно на примере последнего скандала, в котором говорилось о сверхвысокой степени секретности. В Украине также есть свои процедурные моменты, которые я не могу разглашать. Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала из документов снять все грифы",  пояснил екс-посол Украины в США.

      Однако, по его словам, никаких процедур по согласованию снятия грифа секретности в Украине не проводилось. Так же не давал своего согласия на публикацию разговора и Владимир Зеленский.

      Тем не менее, Валерий Чалый убежден: то, что разговор украинского и американского лидеров стал достоянием общественности, только уберегло Украину и ее президента от больших проблем.

      Сейчас к этой истории приковано огромное внимание. Если все эти телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутриполитические распри,
       пояснил дипломат.

      Что известно о скандальной разговор Трампа и Зеленского?

      • Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена  Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала)  читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп таки говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал не прошел без последствий  именно из-за него в Палате представителей Конгресса было объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Импичмент Трампа Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости политики
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