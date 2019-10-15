Украина официально не соглашалась на публикацию разговора Трампа и Зеленского, – екс-посол

Екс-посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что если бы украинская сторона соглашалась на обнародование разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, с нее должны были снять гриф секретности. Впрочем, по его словам, никаких соответствующих процедур в Украине не проводилось.

Так же никто не давал согласия американцам на обнародование стенограммы разговора, заявил Чалый в интервью " Левому берегу ".

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"Телефонные разговоры лидеров имеют ограниченный доступ. В США это очень четко регламентируется – это было заметно на примере последнего скандала, в котором говорилось о сверхвысокой степени секретности. В Украине также есть свои процедурные моменты, которые я не могу разглашать. Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала из документов снять все грифы", – пояснил екс-посол Украины в США.

Однако, по его словам, никаких процедур по согласованию снятия грифа секретности в Украине не проводилось. Так же не давал своего согласия на публикацию разговора и Владимир Зеленский.

Тем не менее, Валерий Чалый убежден: то, что разговор украинского и американского лидеров стал достоянием общественности, только уберегло Украину и ее президента от больших проблем.

Сейчас к этой истории приковано огромное внимание. Если все эти телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутриполитические распри,

– пояснил дипломат.

Что известно о скандальной разговор Трампа и Зеленского?