Нардеп Деркач передав у ДБР інформацію про вплив посольства США на НАБУ

Народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив документи, у яких ідеться про те, що керівництво НАБУ надавало посольству США інформацію, яка могла впливати на хід подій в Україні та США. Крім того, він показав переписку, у якій співробітники посольства робили запити щодо справ, у яких була зацікавлена влада США.

Листування між представниками НАБУ та посольства США "передали журналісти-розслідувачі", імена яких Деркач не назвав.

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Документи, які мені передали, свідчать, що заступник директора НАБУ Гізо Углава через свою помічницю передавав посольству США інформацію, яка впливала на хід подій в Україні та у США. НАБУ буквально зливало інформацію і координувало свої дії щодо низки резонансних справ,

– заявив нардеп.

Крім того, він запевнив, що усі документи він вже передав до Державного бюро розслідувань і Генеральної прокуратури та має намір ініціювати створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Деркач також висловив переконання, що оприлюднені документи свідчать про підконтрольність НАБУ посольству США, а також про тиск посольства на Антикорупційне бюро впродовж 2016-2018 років.

Він також заявив про корупційні дії віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера. Мовляв, Байден розпорядився затримати мільярд доларів допомоги Україні, поки та не звільнить генерального прокурора Віктора Шокіна, який вів розслідування проти компанії "Бурісма".

Що відомо про справу Байдена

У травні 2014 роки син тоді віцепрезидента США Гантер Байден став членом ради директорів української газової компанії Burisma Limited. Президентом компанії був Микола Злочевський, який обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді Миколи Азарова у 2010 – 2012. У кінці 2014 року він втік з України, а в 2015 ГПУ оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

Раптом у січні 2017 року компанія Burisma заявила про закриття в Україні слідства щодо Злочевського і компаній Burisma Group.

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25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск.

Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США. Американські демократи вбачають у діях Трампа тиск на Україну та бажання у такий спосіб вплинути на рейтинги Джо Байдена – головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року в США.

Що відомо про Андрія Деркача?Андрій Деркач – народний депутат України 7 скликань. Під час двох з них входив до фракції "Партії регіонів", де, зокрема, 16 січня 2014 року голосував за так звані "диктаторські закони".