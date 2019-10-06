Зеленський: Трамп не вимагав від мене розслідування щодо Байдена в обмін на зустріч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Білого дому не висувала умови для його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

Зеленський в інтерв'ю японському інформагентству Kyodo наголосив, що в рамках діючої конституції у президента немає повноважень ініціювати такі розслідування.

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На мене не тиснули, і ніякі попередні умови висунуті не були,

– сказав Зеленський.

Відзначимо, що генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що ГПУ має приблизно 15 справ, що тією чи іншою мірою відносяться до компанії Burisma. Серед них є й епізод, де фігурує син ексвіцепрезидента США Джо Байдена – Гантер. Однак, за словами Рябошапки, жодного тиску на ГПУ щодо цих справ чи будь-яких інших справ – немає.

Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про скандал із Трампом та Зеленським?У телефонній розмові, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.



До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.



Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.