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      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: з’явився ще один важливий свідок

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      У справі розмови Трампа та Зеленського з'явився ще один свідок
      У справі розмови Трампа та Зеленського з'явився ще один свідок / Getty Images

      У справі скандальної розмови між лідером США Дональдом Трампом та президентом Володимиром Зеленським з’явився ще один свідок.

      Він має більш точну інформацію про "тиск" Трампа на Зеленського, про це пише The New York Times.

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      Так, чоловік вже говорив з генеральним інспектором національної розвідки США Майклом Аткінсоном. Деталей розмови видання наразі не повідомляє.

      Розвідник нібито розповів йому, що має свідчення, які базуються на розмовах з низкою чиновників Білого дому,
      – пишуть автори матерілу. 

      Свідчення нового свідка теж стосуються намагань Трампа змусити українську владу почати розслідування проти колишнього віцепрезидента США та конкурента Трампа на наступних президентських виборах Джо Байдена і його родини.

      Який скандал виник із Трампом та Зеленським?

      Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Володимир Зеленський Дональд Трамп
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