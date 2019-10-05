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      Скандальный разговор Зеленского и Трампа: появился еще один важный свидетель

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      В деле разговора Трампа и Зеленского появился еще один свидетель
      В деле разговора Трампа и Зеленского появился еще один свидетель / Getty Images

      В делу скандального разговора между лидером США Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским появился еще один свидетель.

      Он имеет более точную информацию о "давлении" Трампа на Зеленского, об этом пишет The New York Times.

      Это интересно: Полна ужасных людей, – Волкер рассказал, что Трамп говорил об Украине и Зеленском

      Так, человек уже говорил с генеральным инспектором национальной разведки США Майклом Аткинсоном. Деталей разговора издание пока не сообщает. 

      Разведчик якобы рассказал ему, что имеет свидетельство, основанные на беседах с рядом чиновников Белого дома,
      – пишут авторы материала.

      Свидетельство нового свидетеля тоже касаются попыток Трампа заставить украинскую власть начать расследование против бывшего вице-президента США и конкурента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена и его семьи.

      Какой скандал возник с Трампом и Зеленским?

      Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      blog_ava
      В формуле Штайнмайера есть важный ключевой момент, – дипломат
      сегодня
      1272
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Владимир Зеленский Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США
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