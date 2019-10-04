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      Полна ужасных людей, – Уолкер рассказал, что Трамп говорил об Украине и Зеленском

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      Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми", – Уолкер в Конгрессе
      Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми", – Уолкер в Конгрессе / 24 канал

      После того, как Владимир Зеленский победил на президентских выборах, американский лидер Дональд Трамп относился к нему очень скептически. Не лучше Трамп тогда высказывался и об Украине.

      Ремарки бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Уолкера во время показаний в Конгрессе опубликовало издание BuzzFeed News. Свидетельства происходили в рамках процедуры импичмента Трампа.

      Знайте об этом больше: Уолкер обнародовал личные сообщения на допросе

      Уолкер сообщил Конгрессу, что он встретился с Трампом в мае и тогда же предложил президенту США пригласить Зеленского в Белый дом. Спецпредставитель Госдепа подчеркивал американскому лидеру, что новоизбранный президент может помочь преодолеть коррупцию в Украине.

      По словам Уолкера, Трамп в то время был "очень скептически" настроен к Зеленскому.

      Он сказал, что Украина – коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани,
      рассказал дипломат.

      Уолкер добавил, что тогда Трамп "укоренился негативным взглядом на Украину, который имел корни в прошлом".

      "Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд", – пояснил Уолкер.

      Важно! 28 сентября Курт Уолкер ушел в отставку. Произошло это после обнародования жалобы анонимного информатора разведки США относительно возможного давления Дональда Трампа на Украину относительно расследования дела против сына его политического конкурента Джо Байдена.

      Отметим, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились 25 сентября в кулуарах заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но не в Белом доме в Вашингтоне. Этому предшествовали телефонные разговоры.

      Какой скандал возник с Трампом и Зеленским?Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца назад. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Курт Волкер
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