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      Повна жахливих людей, – Волкер розповів, що Трамп казав про Україну та Зеленського

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      Трамп вважав Україну корумпованою країною з "жахливими людьми", – Волкер у Конгресі
      Трамп вважав Україну корумпованою країною з "жахливими людьми", – Волкер у Конгресі / 24 канал

      Після того, як Володимир Зеленський переміг на президентських виборах, американський лідер Дональд Трамп ставився до нього дуже скептично. Не краще Трамп тоді висловлювався і про Україну.

      Ремарки колишнього спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера під час свідчень у Конгресі опублікувало видання BuzzFeed News. Свідчення відбувались у межах процедури імпічменту Трампа. 

      Знайте про це більше: Волкер оприлюднив особисті повідомлення на допиті

      Волкер повідомив Конгресу, що він зустрівся з Трампом у травні і тоді ж запропонував президентові США запросити Зеленського до Білого дому. Спецпредставник Держдепу наголошував американському лідеру, що новобраний президент може допомогти подолати корупцію в Україні.

      За словами Волкера, Трамп на той час був "дуже скептично" налаштований до Зеленського.

      Він сказав, що Україна – корумпована країна, повна "жахливих людей". Він сказав, що "вони намагалися мене скинути". Під час цієї розмови він посилався на розмови з мером Джуліані,
      – розповів дипломат. 

      Волкер додав, що тоді Трамп «вкорінився негативним поглядом на Україну, який мав коріння в минулому».

      "Він, очевидно, отримував іншу інформацію з інших джерел, включаючи мера Джуліані, що була більш негативною, що змусило його зберегти цей негативний погляд", – пояснив Волкер.

      Важливо! 28 вересня Курт Волкер пішов у відставку. Сталося це після оприлюднення скарги анонімного інформатора розвідки США щодо можливого тиску Дональда Трампа на Україну стосовно розслідування справи проти сина його політичного конкурента Джо Байдена.

      Зазначимо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися 25 вересня в кулуарах засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, але не в Білому домі у Вашингтоні. Цьому передували дві телефонні розмови. 

      Який скандал виник із Трампом та Зеленським?Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Курт Волкер Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини США Дональд Трамп
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