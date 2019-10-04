Нові деталі розслідування у США: Волкер оприлюднив особисті повідомлення на допиті

Конгресмени оприлюднили нові деталі розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. Оновлений звіт склали на основі останнього свідчення колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера та його особистих повідомлень.

Що такого розповів Волкер та чому конгресмени тримали його за допиті майже 10 годин – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Читайте також: Волкер просив український уряд не втручатися в політику США

Смс Волкера до посла США в ЄС

"Найважливіше для Зеленського сказати, що він допоможе розслідуванню і вирішить будь-які особисті питання, якщо такі є", – це особисте повідомлення спецпредставник США з питань України Курт Волкер адресував своєму колезі, послу США в ЄС Гордону Сондленду 19 липня.



Володимир Зеленський і Курт Волкер

Це та інші смс Волкер оприлюднив під час свідчень перед комітетами Нижньої палати у рамках розслідування у справі імпічменту Трампа. 10 годин Волкер розповідав і відповідав на запитання, що стосуються тиску Трампа на Зеленського.

Республіканці ж залишились не задоволеними. А от демократи оперативно опублікували звіт з новими деталями справи.

У нас є докази, що базуються на текстових повідомленнях між працівниками Держдепартаменту. З цього випливає, що справа тут не у питаннях нацбезпеки країни, а й приватних справах у зв'язку з виборами,

– сказав представник комітету Конгресу Демократичної партії Ерік Швелвел.

Листувався Волкер з радником Зеленського Єрмаком

За основу, зокрема, беруть листування, де фігурує сам спецпредставник США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондленд та тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор. Вони тримали контакт з радником президента України Андрієм Єрмаком.



Андрій Єрмак

До прикладу, одразу ж після резонансної липневої розмови Трампа з Зеленським, Волкер відправив Єрмаку ось це повідомлення. "Якщо президент Зе переконає Трампа, що дізнається те, що сталося в 2016 році, ми визначимо точну дату для візиту до Вашингтона".

Що це означає? Мова про відновлення розслідування у справі газової компанії Burisma, до якої причетний син головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена – Хантер. Це мала б бути публічна заява, інтерв'ю або прес-конференція, на якій Зеленський пообіцяв би про поновлення справи.

Що про Байдена говорили Трамп і Зеленський?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Тейлора хвилювала затримка військової допомоги від СШАї

Текст заяви вже навіть почали розробляти. І все це на тлі раптової затримки 250 тисяч доларів військової допомоги, яку Україна просила ще на початку літа. Це очевидно хвилювало тимчасового повіреного США в Україні Вільяма Тейлора. "Це буде жах, якщо вони дадуть інтерв'ю і не отримають військову допомогу. Росіянам це сподобається (а я піду у відставку)", – писав він.

Читайте також: Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

Військову допомогу Україна таки отримала, хоч і з запізненням. А звільнився з посади через скандал Курт Волкер. Ще за тиждень до його свідчень у ЗМІ сплила інформація щодо причетності спецпредставника США щодо організації зустрічі адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та радника Зеленського Єрмака.

Та розслідування Нижньої палати у рамках Імпічменту Трампа лише на старті. Експерти прогнозують, що весь процес може затягнутися на півтора року і коштувати Трампу другого президентського терміну.