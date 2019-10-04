Новые детали расследования в США: Волкер обнародовал личные сообщения на допросе

Конгрессмены опубликовали новые детали расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. Обновленный отчет составили на основе последнего показания бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера и его личных сообщений.

Что такого рассказал Волкер и почему конгрессмены держали его на допросе почти 10 часов – узнавали журналисты 24 канала.

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Смс Волкера послу США в ЕС

"Самое важное для Зеленского сказать, что он поможет расследованию и решит любые личные вопросы, если такие есть", – это личное сообщение спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер адресовал своему коллеге, послу США в ЕС Гордону Сондленду 19 июля.

Владимир Зеленский и Курт Волкер

Это и другие смс Волкер обнародовал во время показаний перед комитетами Нижней палаты в рамках расследования по делу импичмента Трампа. 10 часов Волкер рассказывал и отвечал на вопросы, касающиеся давления Трампа на Зеленского.

Республиканцы же остались не довольными. А вот демократы оперативно опубликовали отчет с новыми деталями дела.

У нас есть доказательства, основанные на текстовых сообщениях между работниками Госдепартамента. Из этого следует, что дело здесь не в вопросах нацбезопасности страны, но и частных делах в связи с выборами,

– сказал представитель комитета Конгресса Демократической партии Эрик Швелвел.

Переписывался Волкер с советником Зеленского Ермаком

За основу, в частности, принимают переписки, где фигурирует сам спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд и временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор. Они держали контакт с советником президента Украины Андреем Ермаком.



Андрей Ермак

К примеру, сразу же после нашумевшего июльского разговора Трампа с Зеленским, Волкер отправил Ермаку вот это сообщение. "Если президент Зе убедит Трампа, что узнает то, что произошло в 2016 году, мы определим точную дату для визита в Вашингтон".

Что это значит? Речь о возобновлении расследования по делу газовой компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена – Хантер. Это должно было быть публичное заявление, интервью или пресс-конференция, на которой Зеленский пообещал бы о возобновлении дела.

Что о Байдене говорили Трамп и Зеленский?

25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Тейлора волновала задержка военной помощи от США

Текст заявления уже даже начали разрабатывать. И все это на фоне внезапной задержки 250 тысяч долларов военной помощи, которую Украина просила еще в начале лета. Это очевидно волновало временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора. "Это будет ужас, если они дадут интервью и не получат военную помощь. Россиянам это понравится (а я уйду в отставку)", – писал он.

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Военную помощь Украина таки получила, хоть и с опозданием. А уволился с должности из-за скандала Курт Волкер. Еще за неделю до его показаний в СМИ всплыла информация о причастности спецпредставителя США по организации встречи адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и советника Зеленского Ермака.

И расследование Нижней палаты в рамках Импичмента Трампа только на старте. Эксперты прогнозируют, что весь процесс может затянуться на полтора года и стоить Трампу второго президентского срока.