Волкер закончил давать показания в Конгрессе США: известно о чем он говорил

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в ночь на 4 октября выступал перед Конгрессом в рамках расследования относительно вероятного давления президента США Дональда Трампа на Президента Украины Владимира Зеленского.

Конгрессмены из трех комитетов Палаты представителей опрашивали Волкера за закрытыми дверями более 9 часов, сообщает CNN.

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Благодаря двум источникам телеканал узнал, что во время показаний Волкер рассказал, что призвал руководство Украины не вмешиваться в политику США в разговоре, который состоялся после телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Среди прочего Волкер отметил, что украинское правительство интересовало ряд вопросов, относительно блокирования Соединенными Штатами выделение военной помощи. Волкер сказал, что не знал, как ответить на эти вопросы. Также украинское правительство не понимало причин переноса встречи с Трампом и озаботилось по этому поводу.

В Конгрессе бывший спецпредставитель рассказал, что выражал беспокойство адвокату Трампа Руди Джулиани по вопросу использованию експрокурора Украины Юрия Луценко в качестве источника информации для расследования относительно Джо Байдена и других дел. Волкер предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия.

Напомним, что Курт Волкер подал в отставку 28 сентября. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского. Волкера имеют допрашивать в Палате представителей Конгресса уже на этой неделе в рамках следственных действий по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.