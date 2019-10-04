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      Волкер закончил давать показания в Конгрессе США: известно о чем он говорил

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 Канал

      Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в ночь на 4 октября выступал перед Конгрессом в рамках расследования относительно вероятного давления президента США Дональда Трампа на Президента Украины Владимира Зеленского.

      Конгрессмены из трех комитетов Палаты представителей опрашивали Волкера за закрытыми дверями более 9 часов, сообщает CNN.

      Интересно: Волкер встречался с сотрудником компании Burisma, где работал сын Байдена, – СМИ

      Благодаря двум источникам телеканал узнал, что во время показаний Волкер рассказал, что призвал руководство Украины не вмешиваться в политику США в разговоре, который состоялся после телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

      Среди прочего Волкер отметил, что украинское правительство интересовало ряд вопросов, относительно блокирования Соединенными Штатами выделение военной помощи. Волкер сказал, что не знал, как ответить на эти вопросы. Также украинское правительство не понимало причин переноса встречи с Трампом и озаботилось по этому поводу.

      В Конгрессе бывший спецпредставитель рассказал, что выражал беспокойство адвокату Трампа Руди Джулиани по вопросу использованию експрокурора Украины Юрия Луценко в качестве источника информации для расследования относительно Джо Байдена и других дел. Волкер предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия.

      Напомним, что Курт Волкер подал в отставку 28 сентября. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского. Волкера имеют допрашивать в Палате представителей Конгресса уже на этой неделе в рамках следственных действий по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

      Что известно о скандальной разговор Трампа и Зеленского?21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К делу причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.

      В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в ​​выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.

      Через телефонный скандал спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      blog_ava
      Невероятное: Путин возмутился, что российское ТВ показывает Украину "не слишком симпатичной"
      3 октября
      685
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости США Курт Волкер
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