Волкер встречался с сотрудником компании Burisma, где работал сын Байдена, – СМИ

Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер провел в 2018 году встреча с представителями компании Burisma, где работал сын потенциального соперника президента США на выборах президента Джо Байдена.

Информационное агентство Associated Press сообщила, что Волкер встречался с советником руководителя Burisma Вадимом Пожарским во время конференции Atlantic council.

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Стоит отметить, что встреча прошла в то время, когда адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил руководство Украины возобновить расследование в отношении сына Байдена.

На сайте компании даже можно найти общее фото Волкера и Пожарского.

Курт Волкер и Пожарский / Фото Burisma group website

Курт Волкер подал в отставку 28 сентября. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского. Волкера должны допросить в Палате представителей Конгресса уже на этой неделе в рамках следственных действий по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

В отставку Волкер подал якобы потому, что стал одним из ключевых лиц в скандале по жалобе разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Якобы именно Волкер организовал встречу между адвокатом Трампа (Руди Джулиани) и советником Зеленского (Андреем Ермаком) для обсуждения расследования "дела Хантера Байдена" - сына главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Что известно о скандальной разговор Трампа и Зеленского?21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К делу причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.



В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в ​​выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.



Через телефонный скандал спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.