Волкер зустрічався зі співробітником компанії Burisma, де працював син Байдена, – ЗМІ

Колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер провів у 2018 році зустріч із представниками компанії Burisma, де працював син потенційного суперника президента США на виборах президента Джо Байдена.

Інформаційна агенція Associated Press повідомила, що Волкер зустрічався із радником керівника Burisma Вадимом Пожарським під час конференції Atlantic council.

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Варто зазначити, що зустріч пройшла в той час, коли адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані просив керівництво України поновити розслідування щодо сина Байдена.

На сайті компанії навіть можна знайти спільне фото Волкера і Пожарського.



Курт Волкер та Вадим Пожарський / Фото Burisma group website

Курт Волкер подав у відставку 28 вересня. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського. Волкера мають допитувати у Палаті представників Конгресу вже цього тижня в рамках слідчих дій щодо процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

У відставку Волкер подав начебто тому, що став однією з ключових осіб у скандалі щодо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа і Зеленського. Начебто саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа (Руді Джуліані) і радником Зеленського (Андрієм Єрмаком) для обговорення розслідування "справи Гантера Байдена" – сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

Що відомо про скандал навколо тиску Трампа Зеленського?21 вересня стало відомо, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До справи причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.