Волкер свідчитиме перед Конгресом США щодо тиску Трампа на Зеленського, – ЗМІ

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який обіймав посаду з липня 2017 року, подав у відставку. Політик 3 жовтня планує виступити перед Конгресом у межах розслідування щодо ймовірного тиску президента США Дональда Трампа на Президента України Володимира Зеленського.

У листі до членів правління Інституту Маккейна, директором якого він є, Волкер зазначив, Конгрес попросив його дати свідчення і він "виконає це прохання", пише CNN із посиланням на власні джерела.

Важливо: Відставка Курта Волкера: причини та наслідки для України

Курт Волкер подав у відставку на тлі скандалу, пов’язаного з липневою телефонною розмовою Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Головною причиною звільнення є згадка про нього у скарзі інформатора, який пролив світло на телефонну розмову між Трампом і Зеленським.

Журналісти стверджують, що Волкер начебто організував зустріч між адвокатом Трампа Джуліані та радником Зеленського Єрмаком для обговорення розслідуванні "справи Гантера Байдена" – сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

Що відомо про скандальну телефонну розмову між Зеленським та Трампом?

25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

Коротко: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що сталося і чим може завершитися

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.