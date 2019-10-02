Волкер будет свидетельствовать перед Конгрессом США относительно давления Трампа на Зеленского,

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который занимал должность с июля 2017 года, подал в отставку. Политик 3 октября планирует выступить перед Конгрессом в рамках расследования относительно вероятного давления президента США Дональда Трампа на Президента Украины Владимира Зеленского.

В письме к членам правления Института Маккейна, директором которого он является, Волкер отметил, Конгресс попросил его дать показания и он выполнит эту просьбу", пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Важно: Отставка Курта Волкера: причины и последствия для Украины

Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала, связанного с июльским телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора, который пролил свет на телефонный разговор между Трампом и Зеленским.

Журналисты утверждают, что Он якобы организовал встречу между адвокатом Трампа Джулиани и советником Зеленского Ермаком для обсуждения расследования "дела Гантера Байдена" – сына главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Что известно о скандальном телефонном разговоре между Зеленским и Трампом?

25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.

Коротко: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что произошло и чем может завершиться

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца назад. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Впоследствии оба лидеры возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.