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      Волкер просив український уряд не втручатися в політику США

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / glavred.info

      Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер у ніч на 4 жовтня виступав перед Конгресом у межах розслідування щодо ймовірного тиску президента США Дональда Трампа на Президента України Володимира Зеленського.

      Конгресмени з трьох комітетів Палати представників опитували Волкера за закритими дверима більше ніж дев'ять годин, повідомляє CNN.

      Цікаво: Волкер зустрічався зі співробітником компанії Burisma, де працював син Байдена, – ЗМІ

      Завдяки двом джерелам телеканал дізнався, що під час свідчень Волкер розповів, що закликав керівництво України не втручатися в політику США у розмові, яка відбулася після телефонного дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

      Серед іншого Волкер зазначив, що український уряд мав низку запитань, щодо блокування Сполученими Штатами виділення військової допомоги. Волкер сказав, що не знав, як відповісти на ці запитання. Також український уряд не розумів причин перенесення зустрічі з Трампом та переймався з цього приводу.

      У Конгресі колишній спецпредставник розповів, що висловлював занепокоєння адвокатові Трампа Руді Джуліані щодо використання експрокурора України Юрія Луценка в ролі джерела інформації для розслідування щодо Джо Байдена та інших справ. Волкер попереджав Джуліані, що Луценко не заслуговує на довіру.

      Нагадаємо, що Курт Волкер подав у відставку 28 вересня. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського. Волкера мають допитувати у Палаті представників Конгресу вже цього тижня в рамках слідчих дій щодо процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

      Що відомо про скандал навколо тиску Трампа Зеленського?21 вересня стало відомо, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До справи причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Курт Волкер Новини США
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