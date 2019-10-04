Волкер просив український уряд не втручатися в політику США

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер у ніч на 4 жовтня виступав перед Конгресом у межах розслідування щодо ймовірного тиску президента США Дональда Трампа на Президента України Володимира Зеленського.

Конгресмени з трьох комітетів Палати представників опитували Волкера за закритими дверима більше ніж дев'ять годин, повідомляє CNN.

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Завдяки двом джерелам телеканал дізнався, що під час свідчень Волкер розповів, що закликав керівництво України не втручатися в політику США у розмові, яка відбулася після телефонного дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Серед іншого Волкер зазначив, що український уряд мав низку запитань, щодо блокування Сполученими Штатами виділення військової допомоги. Волкер сказав, що не знав, як відповісти на ці запитання. Також український уряд не розумів причин перенесення зустрічі з Трампом та переймався з цього приводу.

У Конгресі колишній спецпредставник розповів, що висловлював занепокоєння адвокатові Трампа Руді Джуліані щодо використання експрокурора України Юрія Луценка в ролі джерела інформації для розслідування щодо Джо Байдена та інших справ. Волкер попереджав Джуліані, що Луценко не заслуговує на довіру.

Нагадаємо, що Курт Волкер подав у відставку 28 вересня. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського. Волкера мають допитувати у Палаті представників Конгресу вже цього тижня в рамках слідчих дій щодо процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.