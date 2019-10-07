Зеленський про скандал із Трампом: можемо створити спільний слідчий комітет

Україна може почати спільне з Сполученими Штатами розслідування можливого тиску американського президента Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови.

Глава держави наголосив, шо не може змусити внутрішні органи країни відкрити справу. Про це він сказав в інтерв'ю японському Kyodo.

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Зеленський також наголосив, що при телефонній розмові з Трампом не побачив у словах американського лідера будь-якого тиску.

Якщо прокурори США захочуть співробітництва для проведення розслідування, заснованого на міжнародному праві, у відповідності з внутрішнім законодавством України, то ми можемо почати розслідування шляхом створення спільного слідчого комітету,

– сказав він.

Зазначимо, обидва лідери вже заперечили, що під час їхньої розмови чинився будь-який тиск.

Скандальна розмова Зеленського та Трампа – що відомо?

Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Цей скандал не минув без наслідків – саме через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.